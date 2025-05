Besnik Hasi blijft normaal gezien gewoon bij Anderlecht: Olivier Deschacht geeft er zijn duidelijke mening over

Besnik Hasi lijkt dan toch coach van Anderlecht te blijven. Ondanks een matige play-offcampagne en verloren bekerfinale, pleit Olivier Deschacht voor continuïteit: "Opnieuw wisselen zou tijdsverlies zijn."

Besnik Hasi nam vlak voor de play-offs over bij Anderlecht nadat David Hubert werd ontslagen. Hij pakte 10 op 30 in de play-offs en verloor de bekerfinale. Geen rapport om over naar huis te schrijven dus.

Toch lijkt het erop dat paars-wit het vertrouwen in Hasi wil behouden. Er werden namen genoemd om hem op te volgen, maar nu ziet het ernaar uit dat de trainer gewoon aan boord blijft.

"Het is topnieuws dat er eindelijk continuïteit komt", vindt Olivier Deschacht. "Anderlecht heeft de voorbije jaren al zó vaak van trainer gewisseld. Doe je dat nu opnieuw, dan zijn de voorbije twee maanden gewoon tijdsverlies geweest. Hasi is zelfkritisch genoeg om bij te sturen waar het de voorbije weken is foutgelopen", gaat hij verder bij Het Laatste Nieuws.

"Hij kent de club door en door, hij weet wat het betekent om voor Anderlecht te werken en wil niets liever dan de club opnieuw naar omhoog brengen. Bovendien heeft hij een goede verstandhouding met sportief directeur Olivier Renard. Dat is een belangrijke factor", gaat Deschacht verder.

"Hasi is een trainer die durft te zeggen waar het op staat, hij heeft echt nog een harde hand. Ik ben dat pampergedrag echt beu. Jongens worden daar niet beter van. Maar als je echt prijzen wil pakken, moet je die jongeren omringen met ervaring. Maximaal vier jonge gasten in de basis, anders moet je dat ook eerlijk naar de fans toe communiceren", besluit de voormalige Anderlecht-verdediger.