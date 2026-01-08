Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

Dennis Eckert Ayensa, de Duitse aanvaller van Standard, zegt onverschillig te zijn voor de kritiek die hij dit seizoen kreeg. Na de uitschakeling in de Beker van België tegen Dender ontstond er ophef over zijn opmerkingen, maar hij nuanceert nu zelf wat er gebeurde.

“Ik heb al toegegeven dat ik de verkeerde woorden gebruikte en me verontschuldigd. Maar op dat moment was het gewoon een feit dat Dender weinig te vieren had in het kampioenschap", zegt hij in La Dernière Heure. "En hen dan het lied van Standard horen zingen voor onze neus... De media hebben alles opgeblazen", aldus Ayensa.

Hij benadrukt dat hij het niet op Dender had gemunt en dat hij het team zelfs in de kleedkamer complimenteerde. De aanvaller erkent dat spontaniteit tegenwoordig een risico kan zijn door sociale media. “Mensen zoeken de kleinste dingen om er een verhaal van te maken. Sommigen willen gewoon buzz creëren en tonen geen respect voor spelers.”

Dennis Eckert Ayensa komt uit een moeilijke periode

Zelfs bij zijn doelpunt tegen Mechelen koos Ayensa ervoor niet te vieren. “Ik wist dat als ik niets zou tonen, het alsnog een verhaal zou worden. Op dat moment stond ik niet in de basis en had ik een moeilijke periode, ook privé. Het was gewoon geen moment om te vieren.”

Dennis begrijpt de strenge aanpak van de coach tijdens trainingen, bijvoorbeeld bij protesteren tegen scheidsrechters. “Het is goed dat we leren onze emoties te beheersen. Iedereen wil winnen, en dit leert ons slimmer en professioneler te reageren.”



Tot slot kijkt hij vooruit naar de komende wedstrijden. Standard staat zesde en wil vooral blijven groeien. “We hebben meer kwaliteit en ervaring dan vorig jaar. De jonge spelers voelen minder druk en kunnen vrijer spelen. Dat motiveert ons en helpt het team vooruit.”