Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Noah Sadiki heeft zijn eerste interland voor de Democratische Republiek Congo vol trots beleefd. Een gevoel dat ook door zijn vader werd gedeeld, hoewel die hem aanmoedigde om voor België te kiezen.

Aan het hoofd van een voetbalacademie vlakbij Brussel heeft Francis Sadiki stap voor stap de ontluiking van zijn zoon gevolgd. Maar hij werd verrast door zijn keuze om Congo te vertegenwoordigen. Hij vertelt aan het tijdschrift L'Équipe dat hij in het begin niet erg enthousiast was: "Geen enkele vader zou zijn zoon willen sturen naar een plek waar het misgaat! Het was op een bepaald moment gek om zoiets te doen".

Vader en zoon bleven heel dicht bij elkaar, maar de discussies waren fel: "Maar waarom ga je daarheen? 'Papa, jullie spreken altijd slecht over Congo, maar ik ga het met mijn eigen ogen zien en als we niets doen...'. En daar heb ik gehuild. Als dat jouw keuze is, zal ik je tot het einde van mijn leven steunen", herinnert Francis Sadiki.

Al meerdere zware beslissingen in zijn jonge carrière

Ook de vader blijft erg getroffen door de reacties op het vertrek van zijn zoon van Anderlecht naar Union Saint-Gilloise: "Hij heeft doodsbedreigingen ontvangen, ik raakte in een depressie. Ik heb hem gezegd de strijd aan te gaan tegen racistische uitlatingen. Daar zal ik hen heel mijn leven voor verwijten; ze wilden ons kind vernietigen, maar dat heeft hem misschien doen inzien: 'Ik ben hier geboren en hier word ik zo behandeld'."

Een episode die Noah Sadiki heeft gevormd, die op 21-jarige leeftijd al behoorlijk zelfverzekerd is: "Hij is het gevolg van mijn strenge opvoeding en van de westerse samenleving die een beetje vrijheid laat, de mix van een zachtaardige moeder en een warme vader".


De middenvelder van Sunderland heeft daarom snel voor Congo gekozen: "Het is een persoonlijke keuze. Ik dwing niemand Congo te kiezen; ik heb het gedaan in mijn hart en geweten. Er is een nieuwe generatie die de mensen van het land wil helpen. Er is trots en plezier om hier te zijn. Ik had er als jonge jongen naar uitgekeken; ik keek naar het grootste deel van de wedstrijden van de DR Congo."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht
Union SG
Noah Sadiki

Meer nieuws

Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

13:00
Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

13:30
"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

12:40
Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

11:40
Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

13:15
De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

12:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

10:30
Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

11:20
34
Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

08:40
1
Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

12:20
Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

07:00
Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

11:00
Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

10:30
1
Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

08:20
1
Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

10:15
1
"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

08:00
1
Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

09:30
1
'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

09:15
Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

09:00
3
"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

08:10
Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

07:40
8
Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

07:20
1
Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

20:20
1
🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

06:30
'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

21:00
Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

23:00
Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

22:30
3
Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

18:00
1
Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

22:00
'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

21:40
1
Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

21:20
Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

16:30
13
Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

20:40
🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

20:00
KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

19:40
Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

19:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Walter Baseggio Walter Baseggio over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" luc01 luc01 over Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat franchi franchi over Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier' franchi franchi over Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws" CringeMedia CringeMedia over Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker wilmabar123 wilmabar123 over De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht storfstievel storfstievel over Franky Van der Elst heeft uitgesproken mening over transfer Thiago: "Ik word er cynisch van" Andreas2962 Andreas2962 over Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief" Don Doumbia Don Doumbia over Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker Don Doumbia Don Doumbia over Na dramatische 3 op 21: club neemt beslissing over Belgische coach Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved