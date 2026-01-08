Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

Noah Sadiki heeft zijn eerste interland voor de Democratische Republiek Congo vol trots beleefd. Een gevoel dat ook door zijn vader werd gedeeld, hoewel die hem aanmoedigde om voor België te kiezen.

Aan het hoofd van een voetbalacademie vlakbij Brussel heeft Francis Sadiki stap voor stap de ontluiking van zijn zoon gevolgd. Maar hij werd verrast door zijn keuze om Congo te vertegenwoordigen. Hij vertelt aan het tijdschrift L'Équipe dat hij in het begin niet erg enthousiast was: "Geen enkele vader zou zijn zoon willen sturen naar een plek waar het misgaat! Het was op een bepaald moment gek om zoiets te doen".

Vader en zoon bleven heel dicht bij elkaar, maar de discussies waren fel: "Maar waarom ga je daarheen? 'Papa, jullie spreken altijd slecht over Congo, maar ik ga het met mijn eigen ogen zien en als we niets doen...'. En daar heb ik gehuild. Als dat jouw keuze is, zal ik je tot het einde van mijn leven steunen", herinnert Francis Sadiki.

Al meerdere zware beslissingen in zijn jonge carrière

Ook de vader blijft erg getroffen door de reacties op het vertrek van zijn zoon van Anderlecht naar Union Saint-Gilloise: "Hij heeft doodsbedreigingen ontvangen, ik raakte in een depressie. Ik heb hem gezegd de strijd aan te gaan tegen racistische uitlatingen. Daar zal ik hen heel mijn leven voor verwijten; ze wilden ons kind vernietigen, maar dat heeft hem misschien doen inzien: 'Ik ben hier geboren en hier word ik zo behandeld'."

Een episode die Noah Sadiki heeft gevormd, die op 21-jarige leeftijd al behoorlijk zelfverzekerd is: "Hij is het gevolg van mijn strenge opvoeding en van de westerse samenleving die een beetje vrijheid laat, de mix van een zachtaardige moeder en een warme vader".



De middenvelder van Sunderland heeft daarom snel voor Congo gekozen: "Het is een persoonlijke keuze. Ik dwing niemand Congo te kiezen; ik heb het gedaan in mijn hart en geweten. Er is een nieuwe generatie die de mensen van het land wil helpen. Er is trots en plezier om hier te zijn. Ik had er als jonge jongen naar uitgekeken; ik keek naar het grootste deel van de wedstrijden van de DR Congo."