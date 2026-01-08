De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard zal bij de hervatting voor een zwaar speelschema staan. Maar de Rouches kunnen rekenen op een publiek dat altijd van de partij is.

De afgelopen seizoenen voelt Standard zich vaak beter in een rol als outsider, tegen teams die voor vuurwerk zorgen, dan in duels waarin het als favoriet wordt gezien tegen een laag blok. Dit seizoen lijkt dat goed uit te komen, want de terugkeer van de competitie belooft enkele aansprekende wedstrijden.

Na een uitwedstrijd bij Charleroi ontvangt Standard La Gantoise en Anderlecht, om daarna Union Saint-Gilloise en Genk te treffen. Twee wedstrijden springen er langs de Maas echter uit: de Waalse clash in Charleroi en de Clasico tegen Anderlecht.

Voor het blazoen

Waar Standard in de Waalse derby de afgelopen jaren redelijk goed presteerde, geldt dat minder voor de Clasico tegen Anderlecht. De Brusselaars wonnen de laatste drie ontmoetingen en zijn sinds oktober 2023 ongeslagen tegen de Rouches.

Op 1 februari zal Standard kunnen rekenen op extra steun: alle tickets voor Sclessin zijn drie weken voor de wedstrijd al uitverkocht. Het stadion belooft dus een broeinest van enthousiasme te worden.

Ondanks het sportieve verval van beide clubs in de voorbije tien jaar, blijft de rivaliteit onverminderd sterk. Supporters van Standard zullen alles uit de kast halen om hun ploeg te steunen en voor een oorverdovende sfeer te zorgen.

Toch is er een lichte zorg: dat het stadion gevuld raakt met occasionele bezoekers, meer toeschouwers dan echte supporters. Het vorige Clasico in Sclessin was opvallend minder rumoerig van de Anderlecht-aanhang, iets wat de Rouches dit seizoen willen vermijden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard

Meer nieuws

Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

13:00
Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

13:30
"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

12:40
Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

11:40
Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

11:00
Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

13:15
Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

11:20
34
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

10:30
Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

08:40
1
Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

12:20
Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

10:00
Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

10:30
1
Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

07:00
Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

10:15
1
"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

08:00
1
'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

09:15
Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

09:30
1
Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

08:20
1
Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

09:00
3
"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

08:10
Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

07:40
8
Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

07:20
1
Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

20:40
Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

20:20
1
🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

06:30
Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

23:00
Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

22:30
3
Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

18:00
1
Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

22:00
'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

21:40
1
'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

21:00
Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

16:30
13
Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

21:20
"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

17:00
KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

19:40
Thorgan Hazard geeft hint over zijn toekomst, Bertaccini geeft hem raad: "In jouw plaats..."

Thorgan Hazard geeft hint over zijn toekomst, Bertaccini geeft hem raad: "In jouw plaats..."

15:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Walter Baseggio Walter Baseggio over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" luc01 luc01 over Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat franchi franchi over Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier' franchi franchi over Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws" CringeMedia CringeMedia over Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker wilmabar123 wilmabar123 over De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht storfstievel storfstievel over Franky Van der Elst heeft uitgesproken mening over transfer Thiago: "Ik word er cynisch van" Andreas2962 Andreas2962 over Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief" Don Doumbia Don Doumbia over Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker Don Doumbia Don Doumbia over Na dramatische 3 op 21: club neemt beslissing over Belgische coach Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved