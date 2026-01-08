De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

Standard zal bij de hervatting voor een zwaar speelschema staan. Maar de Rouches kunnen rekenen op een publiek dat altijd van de partij is.

De afgelopen seizoenen voelt Standard zich vaak beter in een rol als outsider, tegen teams die voor vuurwerk zorgen, dan in duels waarin het als favoriet wordt gezien tegen een laag blok. Dit seizoen lijkt dat goed uit te komen, want de terugkeer van de competitie belooft enkele aansprekende wedstrijden.

Na een uitwedstrijd bij Charleroi ontvangt Standard La Gantoise en Anderlecht, om daarna Union Saint-Gilloise en Genk te treffen. Twee wedstrijden springen er langs de Maas echter uit: de Waalse clash in Charleroi en de Clasico tegen Anderlecht.

Voor het blazoen

Waar Standard in de Waalse derby de afgelopen jaren redelijk goed presteerde, geldt dat minder voor de Clasico tegen Anderlecht. De Brusselaars wonnen de laatste drie ontmoetingen en zijn sinds oktober 2023 ongeslagen tegen de Rouches.

Op 1 februari zal Standard kunnen rekenen op extra steun: alle tickets voor Sclessin zijn drie weken voor de wedstrijd al uitverkocht. Het stadion belooft dus een broeinest van enthousiasme te worden.





Ondanks het sportieve verval van beide clubs in de voorbije tien jaar, blijft de rivaliteit onverminderd sterk. Supporters van Standard zullen alles uit de kast halen om hun ploeg te steunen en voor een oorverdovende sfeer te zorgen.

Toch is er een lichte zorg: dat het stadion gevuld raakt met occasionele bezoekers, meer toeschouwers dan echte supporters. Het vorige Clasico in Sclessin was opvallend minder rumoerig van de Anderlecht-aanhang, iets wat de Rouches dit seizoen willen vermijden.