Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

Wim De Coninck analyseert de keuzes in de aanvalslinie van Zulte Waregem. Hij gaat in op de rol van Ementa, de positie van Jelle Vossen en de ontwikkeling van topschutter Erenbjerg.

Aanvallende keuzes rond Ementa

Volgens De Coninck functioneerde het systeem met Ementa opnieuw goed in Antwerp, al verliep dat eerder moeizamer. “Ze beginnen hem te kennen”, is het oordeel van de analist in de Krant van West-Vlaanderen.

De analist begrijpt dat de trainer ingrijpt wanneer Ementa, zoals tegen Union, volledig wordt geneutraliseerd. De Coninck vergelijkt hem met een andere spits. “Hij doet me denken aan Viktor Gyökeres van Arsenal.”

Volgens hem profiteren de spelers rond Ementa te weinig, behalve Erenbjerg. Bij een opstelling met Vossen zou het spel volgens De Coninck sterk moeten veranderen. “Als je met Jelle Vossen gaat spelen, moet je ander voetbal brengen. Dan kun je ervoor vrezen dat je amper weggeraakt van voor je goal”, geeft hij mee.

Situatie van topschutter Erenbjerg

Zulte Waregem verlengde recent het contract van Jeppe Erenbjerg tot 2029. “Als je iemand zijn contract openbreekt, is dat meestal omdat er veel belangstelling is.” De Deen blijft met acht doelpunten de topschutter van de competitie.

De Coninck benadrukt dat dit aantal laag is voor een leider in het klassement. Hij wijst erop dat andere spitsen normaal gezien veel hoger zouden scoren, waardoor de aandacht op Erenbjerg toeneemt.



Lees ook... Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"›

Volgens hem is het logisch dat Ementa bij Zulte Waregem speelt, gezien zijn beperkte statistieken als centrumspits. “Wat niet wegneemt dat het goed is dat ze hem gehaald hebben, daar blijf ik bij”, besluit hij. De Coninck benadrukt dat de Deen ondanks alles een nuttige aanwinst blijft.