Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Radja Nainggolan lijkt deze winter te lonken naar een transfer naar Patro Eisden, maar bij Lokeren zijn ze vastberaden om hun sterspeler te behouden. Voorzitter Hans Van Duysen benadrukt dat er geen concreet voorstel is ontvangen.

“Wij hebben ook geen enkel concreet voorstel gekregen van Patro. Op dat niveau is er nooit een gesprek gevoerd", zegt Van Duysen bij Sporza. Volgens hem is de vermeende interesse vooral speculatie in de pers.

Van Duysen erkent dat er enkele weken geleden wel een vorm van interesse was. “Dat was ten tijde van onze laatste match voor de winterstop, tegen Patro. Eigenlijk is het not done dat je dan contact opneemt met een speler van de tegenpartij. Dat is een manier om de ploeg te destabiliseren.”

Nainggolan zou toen gereageerd hebben op de interesse tegen Van Duysen: “Bij een ploeg die zo'n antivoetbal speelt …?!” “Dat gesprek had hij met mij. Het toont dat hij zijn voorkeuren en ideeën over voetbal duidelijk heeft, maar voor ons blijft hij een belangrijke speler.”

Lokeren wil Radja Nainggolan aan zijn contract houden

Ook over het telefoontje van Patro-coach Stijn Stijnen is hij duidelijk. “Ik heb toen gezegd dat Radja een belangrijke speler voor ons is. ‘Ah, dan blijf ik eraf’, antwoordde hij toen. Een uur geleden had ik Stijnen opnieuw aan de lijn en hij herhaalde hetzelfde: ‘Geloof niet alles wat er in de pers staat. Jullie hebben duidelijk aangegeven dat hij blijft.’”

Lees ook... Radja Nainggolan schenkt héél klare wijn over zijn plannen
Van Duysen geeft toe dat Nainggolan onlangs “enkele terechte verzuchtingen” had over zijn toekomst bij Lokeren. “Tussen kerst en nieuw heb ik een goed gesprek met hem gehad. Radja is een belangrijke speler voor ons, met veel ervaring. We hebben in goeie en kwade dagen altijd aan zijn zijde gestaan. Normaal gezien is hij ook een man van zijn woord. In dit geval is dat niet alleen een woord, maar ook een contract. Sporting Lokeren wil hem binnen het team behouden.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
KSC Lokeren
Radja Nainggolan

Meer nieuws

Radja Nainggolan schenkt héél klare wijn over zijn plannen

Radja Nainggolan schenkt héél klare wijn over zijn plannen

17:40
Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld"

Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld"

15:30
4
Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

13:00
2
'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

09:15
Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Balov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Balov - Kikkenborg

08:40
Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

08:40
1
Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

08:20
"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

08:10
"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

08:00
1
Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

07:40
6
Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

07:20
Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

07:00
🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

06:30
Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

23:00
Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

22:30
Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

22:00
'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

21:40
1
Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

21:20
'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

21:00
Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

20:40
Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

20:20
1
Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

19:20
2
🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

20:00
KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

19:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Bassette - El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Bassette - El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

16:00
Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...

Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...

19:00
Zoon van voormalige Arsenal-speler interessante optie voor Rode Duivels

Zoon van voormalige Arsenal-speler interessante optie voor Rode Duivels

18:40
Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws"

Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws"

18:20
1
Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

18:00
1
Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

17:20
1
"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

17:00
Is dit de aanvallende oplossing die RSC Anderlecht nodig heeft?

Is dit de aanvallende oplossing die RSC Anderlecht nodig heeft?

16:15
Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop

Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop

16:00
1
Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

16:30
10
"Zou het misschien niet meer doen": Spits komt met opvallende bekentenis

"Zou het misschien niet meer doen": Spits komt met opvallende bekentenis

15:15

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over 📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit FCBalto FCBalto over Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis" trivece trivece over Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract jawaddedadde jawaddedadde over Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte DJAMBO DJAMBO over "De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen FCBalto FCBalto over "Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe My-T Vekkie My-T Vekkie over Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws" Olympia86 Olympia86 over 'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was' André Coenen André Coenen over Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved