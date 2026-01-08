Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

Radja Nainggolan lijkt deze winter te lonken naar een transfer naar Patro Eisden, maar bij Lokeren zijn ze vastberaden om hun sterspeler te behouden. Voorzitter Hans Van Duysen benadrukt dat er geen concreet voorstel is ontvangen.

“Wij hebben ook geen enkel concreet voorstel gekregen van Patro. Op dat niveau is er nooit een gesprek gevoerd", zegt Van Duysen bij Sporza. Volgens hem is de vermeende interesse vooral speculatie in de pers.

Van Duysen erkent dat er enkele weken geleden wel een vorm van interesse was. “Dat was ten tijde van onze laatste match voor de winterstop, tegen Patro. Eigenlijk is het not done dat je dan contact opneemt met een speler van de tegenpartij. Dat is een manier om de ploeg te destabiliseren.”

Nainggolan zou toen gereageerd hebben op de interesse tegen Van Duysen: “Bij een ploeg die zo'n antivoetbal speelt …?!” “Dat gesprek had hij met mij. Het toont dat hij zijn voorkeuren en ideeën over voetbal duidelijk heeft, maar voor ons blijft hij een belangrijke speler.”

Lokeren wil Radja Nainggolan aan zijn contract houden

Ook over het telefoontje van Patro-coach Stijn Stijnen is hij duidelijk. “Ik heb toen gezegd dat Radja een belangrijke speler voor ons is. ‘Ah, dan blijf ik eraf’, antwoordde hij toen. Een uur geleden had ik Stijnen opnieuw aan de lijn en hij herhaalde hetzelfde: ‘Geloof niet alles wat er in de pers staat. Jullie hebben duidelijk aangegeven dat hij blijft.’”

Van Duysen geeft toe dat Nainggolan onlangs “enkele terechte verzuchtingen” had over zijn toekomst bij Lokeren. “Tussen kerst en nieuw heb ik een goed gesprek met hem gehad. Radja is een belangrijke speler voor ons, met veel ervaring. We hebben in goeie en kwade dagen altijd aan zijn zijde gestaan. Normaal gezien is hij ook een man van zijn woord. In dit geval is dat niet alleen een woord, maar ook een contract. Sporting Lokeren wil hem binnen het team behouden.”