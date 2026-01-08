Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

Wat in de zomer nog onduidelijk was, is inmiddels glashelder: Ludwig Augustinsson is dit seizoen een van de belangrijkste spelers bij Anderlecht. De Zweed had de club mogen verlaten, maar is juist uitgegroeid tot een hoeksteen in paars-wit's defensie.

Hasi heeft de stabiliteit die Augustinsson brengt nodig. Augustinsson speelde vorig seizoen al op huurbasis voor Anderlecht en overtuigde meteen met zijn ervaring en rust aan de bal. Die prestatie leidde ertoe dat de club hem definitief vastlegde tot 2027. Zijn integratie verliep vlot en hij voelde zich snel “als thuis” in Brussel.

Toch was er twijfel over de 31-jarige linksachter. Het bestuur wou hem eigenlijk laten vertrekken omdat hij geen meerwaarde meer vertegenwoordigt, maar daar wou Besnik Hasi niets van weten. Hij heeft al zo weinig ervaring in de kern. Het was eigenlijk de bedoeling om N'Diaye definitief te lanceren, maar dat draaide anders uit.

N'Diaye is defensief een te groot risicogeval

In een selectie met veel jong talent is Augustinsson een van de weinige routiniers. Met ervaring in topcompetities als de Bundesliga, La Liga en de Premier League brengt hij de defensieve zekerheid die Anderlecht vaak miste in wisselvallige fases van het seizoen.

Zijn rol is niet spectaculair, maar juist daarom zo waardevol: hij maakt weinig fouten, verdedigt solide en beschikt over de mentale weerbaarheid die paars-wit nodig heeft in cruciale duels. Zijn constante niveau geeft Hasi de stabiliteit die de ploeg achterin nodig heeft.

Aanvankelijk leek Moussa N’Diaye de kans te krijgen op de linksbackpositie. De jonge Senegalees biedt snelheid en dynamiek, maar bleek defensief een groter risico voor de ploeg. Augustinsson biedt juist die betrouwbaarheid die Hasi in het verdedigende compartiment mistte.





Augustinsson brengt rust

Dat werd extra duidelijk toen Augustinsson geblesseerd uitviel. Anderlecht miste toen onmiddellijk zijn stabiliteit en organisatie achterin. Hasi onderstreepte hoe zwaar hij hem miste, zeker in wedstrijden waarin het team druk kreeg van sterke tegenstanders.

Met zijn terugkeer van blessure kon Augustinsson gisteren weer 45 minuten spelen in de oefenwedstrijd tegen St. Gallen tijdens de stage. Zijn aanwezigheid gaf de ploeg defensief meteen meer zekerheid en rust, precies wat Hasi in een ploeg met veel jonge spelers zo waardeert.

Terwijl anderen nog zoeken naar hun niveau, blijft Augustinsson constant en betrouwbaar. Hij combineert ervaring, defensieve zekerheid en mentale weerbaarheid. Juist in een wisselvallig Anderlecht is zo’n speler onmisbaar en blijkt zijn rol van onschatbare waarde voor de ploeg.