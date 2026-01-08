'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

Volgens Engelse media staat Roggerio Nyakossi in het vizier van meerdere clubs uit de Premier League. De verdediger van OH Leuven wekt interesse na zijn prestaties in de Jupiler Pro League.

Toenemende belangstelling uit Engeland

Engelse berichtgeving meldt dat Southampton Nyakossi deze winter wil aantrekken. Ook West Ham volgt de Zwitserse U21‑international nauwgezet en heeft volgens dezelfde bronnen al contact opgenomen met OH Leuven. Portsmouth toonde eerder interesse en zou afgelopen zomer een bod van 1,5 miljoen pond hebben uitgebracht, maar dat werd door OHL afgewezen.

Daarnaast zouden clubs uit zowel de Serie A als de Bundesliga de speler monitoren, wat de internationale aandacht voor de 21‑jarige verdediger verder onderstreept. Nyakossi heeft Zwitserse en Togolese nationaliteit en verzamelde acht caps bij de Zwitserse U21‑ploeg.

Scouts waren volgens Engelse media onder de indruk van zijn optreden tegen Frankrijk in november. Zijn fysieke profiel – 1,94 meter – en zijn rol als centrumverdediger maken hem een interessante optie voor clubs die defensieve versterking zoeken.

In de Jupiler Pro League kwam hij dit seizoen tot elf wedstrijden en twee doelpunten. Zijn contract bij OH Leuven loopt tot juni 2027, terwijl zijn marktwaarde volgens Transfermarkt rond 800.000 euro ligt.

Transferhistoriek en contractuele situatie

Nyakossi kwam in januari 2025 naar OH Leuven voor een transfersom van ongeveer één miljoen euro. Daarvoor speelde hij bij Olympique Marseille II, dat hem in 2022 overnam van Servette voor circa twee miljoen euro.





Door zijn contractduur en recente prestaties beschikt OH Leuven over een sterke onderhandelingspositie. De afwijzing van het eerdere bod van Portsmouth toont aan dat de club niet van plan is om de speler onder marktwaarde te laten vertrekken.