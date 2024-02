Franky Van der Elst heeft uitgesproken mening over transfer Thiago: "Ik word er cynisch van"

Dat Club Brugge deze week Igor Thiago aan Brentford verkocht voor maar liefst 37 miljoen euro was voor quasi iedereen een verrassing van formaat. Ook voor Franky Van der Elst, die het de strafste stoot ooit noemt van blauw-zwart.

Voor 37 miljoen had elke Belgische club hem met de fiets naar Brentford willen brengen. "Op minder dan een jaar, voor een speler rond wie er twijfels waren aan het begin van het seizoen", uit ook Van der Elst zijn verrassing in Het Nieuwsblad.

"Zijn cijfers zijn wel fenomenaal. Maar 37 miljoen… Club Brugge had er acht voor gegeven. Wat ook al veel is, toch? Heeft dat te maken met Nusa? Is dat toeval, of net wat minder toeval dan we denken? Dat weet ik niet. Het is wel prima gecasht. Een pluim voor Club en zijn scouting."

Van der Elst vindt het veel, te veel. "Ik geef daar geen 37 miljoen voor, hoor. Brentford heeft 45 matchen van Thiago geanalyseerd, las ik op Sporza. Vijfenveertig! Hadden ze die 45 matchen nodig om overtuigd te raken? Ik word er cynisch van.”