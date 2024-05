De Ebbenhouten Schoen is bekend: Kevin Denkey volgt Mike Trésor op!

Op maandag vonden de African Awards plaats in het Tangla Hotel te Brussel. Kevin Denkey, aanvaller van Cercle Brugge, won de Ebbenhouten Schoen.

Maandagavond vond het jaarlijkse gala van de African Awards plaats in het Tangla Hotel , waar de Ebbenhouten Schoen werd uitgereikt.

Vier van de vijf genomineerden waren aanwezig op de rode loper, met één grote afwezige: Mohamed Amoura, die met Union Saint-Gilloise natuurlijk tegen Club Brugge speelde (2-2).

De andere genomineerden waren Bilal El Khannouss, Kevin Denkey, Mandela Keita en Aboubakary Koita. Een indrukwekkende line-up, maar het was de grote favoriet die als winnaar uit de bus kwam. Cercle-aanvaller Kevin Denkey (23) werd verkozen tot winnaar van de Ebbenhouten Schoen 2024. Hij versloeg Mohamed Amoura en Bilal El Khannouss, die het podium compleet maakten.

Mooie beloning voor de topschutter

De Togolese spits werd op die manier beloond voor zijn fantastische seizoen bij Cercle Brugge. Denkey staat bovenaan de topschutterslijst in de JPL met 27 doelpunten in 36 wedstrijden en was een van de belangrijkste spelers was Cercle dit seizoen.

© photonews

Kevin Denkey trok in 2021 van Nîmes naar Cercle Brugge. De Togolese spits kan na zijn uitstekend seizoen deze zomer misschien wel een mooie transfer versieren.

Denkey volgt Mike Trésor op, de ex-middenvelder van KRC Genk die afgelopen zomer naar Burnley trok. Hij is de eerste Togolees die de trofee wint.