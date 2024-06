Ronald Koeman wil Bart Verbruggen niet (altijd) zien doen wat Brian Riemer hem opdroeg: "Maar dat is hoe ik speel"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ex-Anderlecht-doelman Bart Verbruggen wordt op het EK de eerste doelman van Nederland. De nog steeds maar 21-jarige goalie moet wel zijn stijl wat aanpassen van Ronald Koeman;

Verbruggen moest bij Anderlecht onder Kompany en Riemer de opbouw verzorgen van achteruit. Van hem werd gevraagd om mee te voetballen en vooral de korte pass te verzorgen.

Ronald Koeman, de Nederlandse bondscoach, heeft daar echter een ander idee over. Hij vindt dat Verbruggen soms te veel risico in zijn spel legt. Vorig jaar adviseerde Koeman aanleiding hem dan ook minder risico te nemen bij Oranje.

Tegen Canada koos hij daarom soms voor de lange bal, terwijl hij op andere momenten de bal juist vasthield. "Dat is gewoon een beetje hoe ik speel. Ik vind het lekker om de bal onder mijn voet aan te nemen," vertelde Verbruggen op de persconferentie.

"Soms is het goed om de druk uit te lokken om meer ruimte te creëren. En soms is het goed om snel te handelen. Dus ik denk dat ik vandaag beide heb gedaan. En de jongens hebben me fantastisch geholpen door steeds opties aan te bieden. Dus ik denk dat ik vaak wel goed zat."

Het wordt wel afwachten hoe Nederland op het EK gaat spelen, want vooraan hebben ze wel heel wat snelheid waardoor de lange bal kan gehanteerd worden.