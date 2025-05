Marc Degryse lijkt meer te weten en onthult waar Ardon Jashari naartoe trekt: "En hij zal meer opleveren dan Thiago"

Club Brugge droomt nog stilletjes van de titel, al is de kans klein. Union moet verliezen van Gent, en blauw-zwart moet zelf winnen van Antwerp. Intussen blinkt Ardon Jashari uit en lijkt een toptransfer dichtbij.

Club Brugge zal er dit weekend nog alles aan doen om kampioen te spelen, als is de kans eerder klein. Als Union wint van KAA Gent is het zeker van de titel, terwijl Club dus moet hopen op hulp van de Buffalo's en zelf resultaat moet boeken tegen Antwerp.

Toch kan Club wel van een goed seizoen spreken. De Europese campagne was fantastisch en blauw-zwart speelde al heel goede play-offs. Enkele spelers staken er dan ook wekelijks bovenuit. Een van hen is Ardon Jashari.

De kans lijkt groot dat de middenvelder Club deze zomer al verlaat. Charleroi-coach Rik De Mil had alvast mooie woorden. "Vaak wordt er te snel over een transfer gesproken, maar Jashari is van het beste dat ik op de Belgische velden gezien heb. Wat is zijn groeimarge hier nog? Hij steekt er nu al élke week bovenuit", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

Frank Boeckx weet dat de Bruggelingen er ook nog stevig aan kunnen verdienen. Jashari speelt overigens nog maar sinds seizoen bij Club Brugge. "En ie zal meer opbrengen dan die 37 miljoen euro die Club van Brentford kreeg voor Thiago."

"Als Club 40 miljoen krijgt en hij kan ergens vijf keer zoveel verdienen, dan is ie weg", zegt Marc Degryse. "Jashari kan mee bij Manchester City, maar hij zal niet naar Engeland gaan. Ook niet naar Frankrijk. Jashari zal naar Duitsland trekken. En mocht ie toch besluiten om nog een jaar bij Club te blijven, dan geven we hem de Gouden Schoen!"