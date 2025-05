Patro Eisden stuurt ondanks 'onmogelijke' 5-1-achterstand al flinke waarschuwing naar Cercle Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Patro krijgt vanavond een loodzware opdracht voorgeschoteld: het moet op Jan Breydel de zware 1-5-nederlaag tegen Cercle Brugge rechtzetten. Wie nog gelooft dat de Koempels volgend seizoen in 1A spelen, moet wel een grote optimist zijn.

Toch blijft kapitein Jordan Renson (29) hoop houden op een mirakel. Renson koestert een speciale band met het Jan Breydelstadion. “Spelen in het prachtige Jan Breydelstadion is voor elke voetballer een droom", zegt hij in HBvL.

Na zijn vertrek bij STVV speelde hij twee seizoenen bij Club Brugge beloften en stond hij één keer op het A-veld voor de kampioenenmatch tegen Standard, die ze met 2-1 wonnen. Die herinnering geeft hem vertrouwen om er vrijdag een mooi hoofdstuk aan toe te voegen.

Hoewel de 1-5-thuisnederlaag weinig ruimte laat voor optimisme, heeft Patro geen plannen om er een simpel uitstapje van te maken. Renson vergelijkt de situatie met vorig seizoen, toen ze met 0-4 verloren van Deinze in de eerste ronde van de play-offs. “Toen gaf ook niemand nog een cent om onze kwalificatiekansen, maar we wisten Deinze nog flink lastig te maken", herinnert hij zich.

Hij erkent dat Patro nu vier keer moet scoren om nog een kans te maken, maar haalt Beerschot aan als voorbeeld, dat onlangs een vergelijkbare opdracht tegen Cercle tot een goed einde bracht. “Ik zal op voorhand nooit de moed opgeven en dat is ook de rest van onze ploeg straks niet van plan", benadrukt Renson.

Patro’s doel is duidelijk: de club en de supporters trots maken, ondanks de moeilijke uitgangspositie. De spelers geloven dat in voetbal alles mogelijk blijft. “Het blijft een cliché, maar in voetbal weet je echt nooit", besluit Renson.