Dat is het verschil tussen JPL en CPL: het Storck-effect doet het, Cercle ruikt behoud na uithaal bij Patro van Stijnen

Er is toch nog een wezenlijk verschil tussen de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. Dat heeft Cercle Brugge fijntjes in de verf gezet. Voor Bernd Storck was het een debuut om van te dromen in zijn tweede passage bij groen-zwart.

Cercle Brugge stelde Bernd Storck aan om de Vereniging te redden in de barrages voor het laatste JPL-ticket, tegenstander Stijn Stijnen noemde dat een teken van grote paniek. Kortom: er was al sprake van hoogspanning in aanloop naar de heenmatch op het veld van Patro. De thuisploeg werd al snel geconfronteerd met wat het inhoudt om op het hoogste niveau te voetballen.

Patro moest het hebben van vechtlust maar verloor de meeste duels. Zo is het uiteraard een moeilijk verhaal. Het ging te snel voor Patro, dat vaak overtredingen nodig had om Cercle af te houden. Zelfs zo lukte het niet: Pietermaat struikelde, Agyekum aarzelde niet en knalde raak van in de rechthoek (0-1). Na 25 minuten stevende Brunner alleen op doel af. De Duitser dribbelde voorbij Belin en verdubbelde de score (0-2).

Van Eenoo mist zeldzame kans voor Patro

Cercle op rozen, maar een uitbraak via rechts gaf Patro wel moed. De Cercle-verdediging had alle moeite om de lage voorzet van Abid te keren. Zo kreeg Van Eenoo een dot van een kans, maar hij strafte zijn ex-ploeg niet af. De middenvelder mikte naast. Aan de overzijde knalde Augusto in de draai in doel. De Braziliaan stond ook wel een voetje buitenspel. Zo was de spanning aan de rust nog niet helemaal verdwenen.

De Vereniging wilde het al helemaal afmaken in de heenmatch. Net als bij de 0-1 was het goede voorbereidende werk van Augusto. De vrijstaande Brunner gleed zijn tweede van de avond binnen (0-3). Augusto wou ook zelf nog wel zijn doelpuntje meepikken. De ingreep van Renson was onvoldoende, Augusto duwde de 0-4 binnen. De diepe spits was in deze partij niet te stuiten.

Cercle zal vrijdag behoud kunnen vieren

Na de 0-4 haalde Cercle de voet van het gaspedaal, al zetten de bezoekers in het slot alsnog de forfaitcijfers op het bord. Somers knalde de 0-5 binnen na slecht wegwerken van de thuisverdediging. Mabanza trapte in de extra tijd nog in de draai de eerredder binnen (1-5). Dat verandert niets aan het feit dat Cercle komende vrijdag het behoud zal realiseren, behoudens een hemelsgroot mirakel.