Stijn Stijnen beseft het maar al te goed: "Er blijven in geloven? Je moet ook realistisch zijn"

Cercle Brugge heeft zondagavond een stevige stap richting behoud in de Jupiler Pro League gezet. In de heenwedstrijd van de barrages was het met 1-5 veel te sterk voor tweedeklasser Patro Eisden Maasmechelen.

“Enerzijds is de ontgoocheling daar, maar ik snap het ook wel. Want je speelt tegen een ploeg met veel kwaliteiten”, gaf Stijnen toe na afloop in Het Nieuwsblad. Patro moest het opnemen tegen de sterkste tegenstander uit de Relegation Play-off en dat verschil werd op het veld pijnlijk duidelijk.

Stijnen had nochtans een duidelijk plan. “We wisten dat we de intrinsiek beste ploeg uit Relegation Play-off tegen ons kregen. Daarom moesten we inspelen op hun vertrouwenscrisis, maar dat hebben we nagelaten", klonk het.

Patro slaagde er niet in Cercle uit balans te brengen. “We waren daarentegen zelf onder de indruk van de situatie en toonden te veel respect in de duels.”

Toch was het spel niet volledig ondermaats, vindt de trainer van Patro. “Aan de bal waren we nochtans niet verkeerd, want we hebben wel kansen afgedwongen. Alleen waren we in de duels quasi nergens en dat kan je je niet permitteren in zo’n wedstrijd. Dan wordt dat afgestraft.”

Vrijdag volgt nog de terugwedstrijd, maar een mirakel lijkt nodig om Cercle nog uit de hoogste klasse te houden. “Normaal is het inderdaad gedaan", gaf Stijnen toe. “Er blijven in geloven? Je moet ook realistisch zijn. Er moeten al heel gekke dingen gaan gebeuren.”