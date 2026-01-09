'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

AC Milan en Genoa hebben elkaar op de negentiende speeldag van de Serie A in San Siro in evenwicht gehouden: 1-1. Het bleef spannend tot het laatste moment, vooral door een gemiste penalty van Nicolae Stanciu in de 99ste minuut.

De score werd geopend door Lorenzo Colombo, die een voorzet van ex-Genkenaar Ruslan Malinovskyi tot doelpunt kopte. Rafael Leao zorgde vlak voor tijd voor de gelijkmaker met een knappe kopbal.

Voor Stanciu viel er niets te vieren: hij miste de strafschop die Milan de overwinning had kunnen bezorgen. Voor de Belgische spelers was het een wisselende avond. Alexis Saelemaekers werd na 65 minuten gewisseld, terwijl Koni De Winter de volledige wedstrijd op de bank bleef.

Stanciu, die ooit door Anderlecht werd aangekocht voor 10 miljoen euro, staat in België nog steeds bekend als ‘de man van 10 miljoen’. Hij kon bij paars-wit nooit aan de hoge verwachtingen voldoen.

Nicolae Stanciu miste een cruciale penalty voor Genoa

Eerder op de avond speelden Cremonese en Cagliari 2-2 gelijk. Jari Vandeputte mocht op het uur invallen voor Cremonese. Dennis Johnsen en Jamie Vardy zorgden voor een vroege dubbele voorsprong, maar Michel Adopo en Yael Trepy knokten Cagliari terug tot een punt.

Milan blijft tweede in de Serie A met 39 punten, terwijl stadsgenoot Inter op 42 punten twee punten uitloopt. Genoa blijft zeventiende met 16 punten, net boven de degradatiezone. Cremonese en Cagliari bezetten de dertiende en veertiende plaats met respectievelijk 22 en 19 punten.

Lees ook... Van droom naar nachtmerrie voor Ardon Jashari: ex-Club Brugge-middenvelder blikt terug

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
AC Milan
Nicolae Claudiu Stanciu

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Gandelman - Bourgault

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Gandelman - Bourgault

09:37
Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

09:37
Van droom naar nachtmerrie voor Ardon Jashari: ex-Club Brugge-middenvelder blikt terug

Van droom naar nachtmerrie voor Ardon Jashari: ex-Club Brugge-middenvelder blikt terug

20:20
Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

08:20
16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

08:00
Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

08:40
Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

07:20
Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

07:40
Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

07:00
Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

06:30
RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

06:00
Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

23:00
Anderlecht heeft een groot probleem: Besnik Hasi is duidelijk na nederlaag

Anderlecht heeft een groot probleem: Besnik Hasi is duidelijk na nederlaag

18:20
IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

22:20
Hoe zit het met de bekermatchen van volgende week? Werpt winterweer ook roet in het eten?

Hoe zit het met de bekermatchen van volgende week? Werpt winterweer ook roet in het eten?

21:00
Pocognoli onder druk? Ex-Union-coach reageert op mindere resultaten bij Monaco

Pocognoli onder druk? Ex-Union-coach reageert op mindere resultaten bij Monaco

22:00
"Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt"

"Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt"

21:20
7
Persoonlijk akkoord maar Anderlecht laat floptransfer nog niet vertrekken: dit is de reden

Persoonlijk akkoord maar Anderlecht laat floptransfer nog niet vertrekken: dit is de reden

17:00
1
José Mourinho woedend en zijn spelers kennen meteen ook hun straf

José Mourinho woedend en zijn spelers kennen meteen ook hun straf

21:40
"Een verhaal als een moderne voetbalroman" - Wie is Djeidi Gamassa, die op de radar van Club Brugge staat?

"Een verhaal als een moderne voetbalroman" - Wie is Djeidi Gamassa, die op de radar van Club Brugge staat?

20:40
1
Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

20:00
4
'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'

'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'

19:20
Anderlecht verliest één van zijn grootste talenten: beslissing is gemaakt

Anderlecht verliest één van zijn grootste talenten: beslissing is gemaakt

14:40
6
Ook Genk profiteert mee: voor dit bedrag verhuist Tuur Rommens naar Rangers

Ook Genk profiteert mee: voor dit bedrag verhuist Tuur Rommens naar Rangers

19:42
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

16:30
Door timing minder problemen op stage dan Club Brugge voor KVM Interview

Door timing minder problemen op stage dan Club Brugge voor KVM

18:50
Het - nu nog - verborgen pareltje van KAA Gent: oorlogsvluchteling en opportuniteit die grote indruk maakt

Het - nu nog - verborgen pareltje van KAA Gent: oorlogsvluchteling en opportuniteit die grote indruk maakt

18:40
2
Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen

Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen

19:00
6
Moet Club Brugge dit seizoen kampioen spelen? Ivan Leko komt met duidelijk antwoord

Moet Club Brugge dit seizoen kampioen spelen? Ivan Leko komt met duidelijk antwoord

17:40
Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion'

Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion'

16:30
5
Hugo Broos wordt aangepakt na opvallende uitspraken: "Ik wil me verontschuldigen bij de Marokkanen"

Hugo Broos wordt aangepakt na opvallende uitspraken: "Ik wil me verontschuldigen bij de Marokkanen"

18:00
5
Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

13:00
2
"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

12:40
De kassa rinkelt in Limburg: dit bedrag vangt KRC Genk voor Hrosovsky

De kassa rinkelt in Limburg: dit bedrag vangt KRC Genk voor Hrosovsky

17:20
Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

11:40
Alweer weg bij Napoli? Italiaanse media verrassen met opvallend nieuws over Kevin De Bruyne

Alweer weg bij Napoli? Italiaanse media verrassen met opvallend nieuws over Kevin De Bruyne

15:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 19
Pisa Pisa 0-3 Como Como
Lecce Lecce 0-2 AS Roma AS Roma
Sassuolo Sassuolo 0-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-2 Hellas Verona Hellas Verona
Bologna Bologna 0-2 Atalanta Atalanta
Lazio Lazio 2-2 Fiorentina Fiorentina
Torino Torino 1-2 Udinese Udinese
Parma Parma 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Cremonese Cremonese 2-2 Cagliari Cagliari
AC Milan AC Milan 1-1 Genoa Genoa

Nieuwste reacties

laszlo laszlo over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" RememberLierse RememberLierse over "Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt" André Coenen André Coenen over Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws" Stefaan_82 Stefaan_82 over Anderlecht verliest één van zijn grootste talenten: beslissing is gemaakt Stefaan_82 Stefaan_82 over "Een verhaal als een moderne voetbalroman" - Wie is Djeidi Gamassa, die op de radar van Club Brugge staat? Don Bozhinov Don Bozhinov over Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit fcb d fcb d over Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen SeniorClub SeniorClub over Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved