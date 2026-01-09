'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

AC Milan en Genoa hebben elkaar op de negentiende speeldag van de Serie A in San Siro in evenwicht gehouden: 1-1. Het bleef spannend tot het laatste moment, vooral door een gemiste penalty van Nicolae Stanciu in de 99ste minuut.

De score werd geopend door Lorenzo Colombo, die een voorzet van ex-Genkenaar Ruslan Malinovskyi tot doelpunt kopte. Rafael Leao zorgde vlak voor tijd voor de gelijkmaker met een knappe kopbal.

Voor Stanciu viel er niets te vieren: hij miste de strafschop die Milan de overwinning had kunnen bezorgen. Voor de Belgische spelers was het een wisselende avond. Alexis Saelemaekers werd na 65 minuten gewisseld, terwijl Koni De Winter de volledige wedstrijd op de bank bleef.

Stanciu, die ooit door Anderlecht werd aangekocht voor 10 miljoen euro, staat in België nog steeds bekend als ‘de man van 10 miljoen’. Hij kon bij paars-wit nooit aan de hoge verwachtingen voldoen.

Nicolae Stanciu miste een cruciale penalty voor Genoa

Eerder op de avond speelden Cremonese en Cagliari 2-2 gelijk. Jari Vandeputte mocht op het uur invallen voor Cremonese. Dennis Johnsen en Jamie Vardy zorgden voor een vroege dubbele voorsprong, maar Michel Adopo en Yael Trepy knokten Cagliari terug tot een punt.

Milan blijft tweede in de Serie A met 39 punten, terwijl stadsgenoot Inter op 42 punten twee punten uitloopt. Genoa blijft zeventiende met 16 punten, net boven de degradatiezone. Cremonese en Cagliari bezetten de dertiende en veertiende plaats met respectievelijk 22 en 19 punten.



