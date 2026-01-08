Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit

Beerschot werkt aan de voorbereiding van de komende jaren. De clubleiding zit zowel met de sportieve als organisatorische uitdagingen.

Sportieve en structurele doelstellingen

CEO Steve Nuyts verwijst naar de weg die de club heeft afgelegd. “We komen van ver, maar we weten welke richting we uit willen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De sportieve ambities zijn heel erg duidelijk. “Op sportief vlak wordt het de uitdaging om mee te dingen voor de promotie en we gaan er alles aan doen om dat waar te maken”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Daarnaast wijst hij op de noodzaak om de bestaande organisatie verder te versterken. “Op non-sportief vlak willen we de opgebouwde structuur verder uitbouwen.” De financiële impact van promotie speelt daarbij een rol.

Volgens Nuyts zou stijgen naar het hoogste niveau bijkomende middelen opleveren. “Dat vergt natuurlijk wel wat investeringen en daarom zou de promotie – alleen al voor de mediarechten – toch welkom zijn.” De club ziet ook voordelen op het vlak van spelerswaarde.

Hij verwijst daarbij naar het effect van zichtbaarheid. “Je kunt je spelers etaleren op een hoger niveau en zo gaan de transferinkomsten omhoog.” De plannen reiken volgens hem verder dan één seizoen.





Situatie rond Tribune 4

De club volgt intussen ook de toestand van Tribune 4 op. Die blijft gesloten door een tekort aan stewards en lopende veiligheidsprocedures. Nuyts geeft aan dat alle voorbereidingen zijn afgerond. “We staan nog steeds in nauw overleg met de stad en alle documenten zijn geoptimaliseerd.” De volgende stap ligt bij de bevoegde instanties.

Hij benadrukt dat de beslissing extern moet vallen. “Nu is het aan de stad en de veiligheidsdiensten om te evalueren, maar ik hoop dat we snel groen licht krijgen.” Tegelijk werkt de club aan een structurele oplossing.

Tot slot meldt hij dat er bijkomende versterking komt. “Intussen pakken we ook het stewardstekort aan, met nieuwe stewards in opleiding.” Daarmee wil Beerschot de tribune zo snel mogelijk opnieuw operationeel krijgen.