Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

Standard Luik toont interesse in de jonge linksback van Stade Brest, Justin Bourgault. De Luikse club ziet hem als een alternatief mocht het dossier rond Eric Bocat mislukken.

Standard wil graag Eric Bocat aantrekken. De nood aan een linksachter blijft groot en de Parijzenaar, die momenteel bij Stoke City speelt, wordt door de Luikse beleidsmensen als een interessant profiel beschouwd.

Afgelopen zomer probeerde stamnummer 16 de Fransman al te huren, maar die poging kwam te laat en leidde uiteindelijk niet tot een akkoord. Deze winter waagt Standard opnieuw zijn kans, al is het voorlopig onduidelijk of de transfer deze keer wel zal afgerond worden.

Justin Bourgault naar Standard?

De Luikenaars hebben alvast een alternatief achter de hand voor het geval het spoor-Bocat doodloopt. Volgens Mohamed Toubache-Ter en Sacha Tavolieri gaat het om Justin Bourgault van Stade Brest.

Er zijn inmiddels gesprekken opgestart tussen Standard en Stade Brest over een mogelijke huurdeal. Bourgault had zelfs al een onderhoud met Marc Wilmots. De in Saint-Brieuc geboren verdediger komt dit seizoen amper aan spelen toe: hij maakte slechts één keer minuten in de Ligue 1, op 29 augustus tegen Lens, toen hij een kwartier mocht invallen.


Sindsdien zit hij vooral op de bank bij de Ligue 1-club. Een uitleenbeurt zou voor hem een oplossing kunnen zijn om meer speelminuten te verzamelen. Standard is echter niet alleen: ook Nancy, Le Mans en Amiens zouden azen op een droge huur van de jonge linksback.

