🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"
Donderdagavond liepen de gemoederen flink hoog op tijdens het Spaanse Supercup-derby tussen Real Madrid en Atlético Madrid. Het was niet alleen op het veld spannend, ook langs de zijlijn spatten de emoties ervan af, vooral tussen Diego Simeone en Vinicius Junior.

De Argentijnse coach van Atlético was bijzonder fel tegen de Braziliaanse aanvaller van Real Madrid. Tijdens een actie in de eerste helft probeerde Simeone Vinicius uit zijn concentratie te halen. “Florentino Perez gaat je ontslaan, onthoud wat ik zeg!”, riep hij.

De woorden van Simeone hebben deels te maken met de contractonderhandelingen van Vinicius, die nog doorloopt tot 2027. Real Madrid worstelt al een tijd met het verlengen van het contract van de voormalige Ballon d’Or-topper, wat extra spanning gaf aan het duel.

Diego Simeone riep veel naar Vinicius Jr.

Een tweede incident volgde in de 81ste minuut, toen Vinicius werd gewisseld voor Arda Güler. Simeone richtte zich opnieuw tot de aanvaller en wees daarbij ook naar het publiek, dat fluitend reageerde. Het leverde een kort moment van chaos en opstootjes op langs de zijlijn.

Real Madrid liet duidelijk merken dat men niet blij was met het gedrag van Simeone. Coach Xabi Alonso zei na afloop: “Ik vond het niet kunnen dat hij zich op mijn speler richtte. Zo hoort het niet te gaan tussen rivalen.” Simeone zelf reageerde defensief: “Ik herinner me het niet. Wat er op het veld gebeurt, blijft op het veld.”

Vinicius zelf deelde na het duel een reactie op sociale media: “Je hebt weer een andere wedstrijd verloren door KO.” Ondanks de spanningen en het incident kon Real Madrid uiteindelijk Atlético verslaan in het heetste duel van het Spaanse voetbal.

La Liga

 Speeldag 19
Barcelona Barcelona 3-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-3 Real Madrid Real Madrid
Getafe Getafe 21:00 Real Sociedad Real Sociedad
Real Oviedo Real Oviedo 10/01 Real Betis Real Betis
Villarreal Villarreal 10/01 Alaves Alaves
Girona FC Girona FC 10/01 Osasuna Osasuna
Valencia CF Valencia CF 10/01 Elche CF Elche CF
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 11/01 Real Mallorca Real Mallorca
Levante Levante 11/01 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Sevilla Sevilla 12/01 Celta De Vigo Celta De Vigo

