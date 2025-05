Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Storck: "De hand was misschien nog niet meteen zichtbaar, maar..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Patro Eisden kreeg een flinke dreun te verwerken in de heenwedstrijd van het barrageduel tegen Cercle Brugge. Met 1-5 verloren ze zwaar van de Vereniging, een resultaat dat de kloof tussen de twee teams pijnlijk duidelijk maakte.

Volgens analist Hein Vanhaezebrouck is de invloed van Bernd Storck op Cercle Brugge al duidelijk zichtbaar, ook al is hij nog maar kort aan boord. “Je denkt toch niet dat het 1-5 zou geweest zijn, mocht Cercle Storck niet hebben aangesteld?”, stelt Vanhaezebrouck vast in Het Belang van Limburg.

“Het was absoluut noodzakelijk dat er ingegrepen werd. Storck heeft de discipline weer aangescherpt, de lijn getrokken. Er gingen geruchten dat sommige gasten bezig waren met andere dingen. De hand was misschien nog niet meteen zichtbaar in die 1-5, na amper een weekje, maar de mindset van Storck wel.”

De coach van Patro, Stijn Stijnen, zal het niet makkelijk hebben gehad met de komst van Storck, denkt Vanhaezebrouck. “Stijn Stijnen zal wel gevloekt hebben bij de aanstelling van Storck.”

Waardering voor Stijnen

Hoewel Stijnen volgend seizoen niet in eerste klasse actief zal zijn, waardeert Vanhaezebrouck zijn werk bij Patro wel. Vanhaezebrouck benadrukt ook dat het niet mag vergeten worden hoe ver Patro onder Stijnen gekomen is.

“Kijk, hoe hij die club van een lager niveau tot bijna in eerste klasse heeft gebracht. Met Stijnen erbij wist je dat er veel commotie en discussies zouden geweest zijn volgend seizoen. Dat is zijn aard en maakt ook deel uit van zijn identiteit.”