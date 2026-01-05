De derde helft Seksuologe formeel over Ruben Van Gucht: "Als een vrouw dat zegt, krijgt ze de stempel slet"

Ruben Van Gucht is misschien wel de meest besproken man in de Belgische journalistiek van 2025. Dit weekend leek hij alvast ook in 2026 dezelfde weg te willen opgaan, want hij gaf onomwonden iets prijs: zijn lijstje bedpartners.

Ondertussen heeft Van Gucht ook meer duiding gegeven over de bedpartners die hij doorheen zijn leven en carrière al had. Zo bekende hij een paar maand geleden aan Tess Goossens bij Joe Nina dat hij een boekje bijhoudt met al zijn partners.

Dat blijken er nu 69 te zijn, zo gaf hij toe in De Weekwatchers. En dus ging de mallemolen opnieuw helemaal aan toen dat nieuws naar buiten kwam. Iedereen had opnieuw een mening over de commentator en presentator.

Volgens sommigen is het vooral zijn eigen leven, volgens anderen is het dan weer tijd dat hij minder in de media komt met dat soort verhalen. De waarheid ligt mogelijk wel ergens in het midden, maar ook de kranten gingen met het nieuws aan de slag.

Chloe De Bie is duidelijk over de zaak

Stuk voor stuk kwamen ze met een seksuologe naar voren om wat meer duiding te geven bij het lijstje van Ruben Van Gucht. In Het Laatste Nieuws was het Chloe De Bie die reageerde: "Kwantiteit zegt niets over kwaliteit."

“Als een vrouw zoals Van Gucht nu zou zeggen dat ze 69 bedpartners heeft gehad, krijgt ze meteen het stempel ‘slet’. Bij een man wordt het nog steeds gezien als een teken van mannelijkheid. Maar dat is niét zo", aldus De Bie.

