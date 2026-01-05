De onthulling: zo lang is het lijstje van bedpartners van Ruben Van Gucht

Ruben Van Gucht is misschien wel de meest besproken man in de Belgische journalistiek van 2025. De commentator, radiomaker en analist kwam vooral in beeld met zijn handel en wandel naast zijn beroep.

Dat Ruben Van Gucht al langer dan vandaag gelooft in een open relatie? Dat is ondertussen algemeen geweten. Maar dat hij naast zijn vrouw Blanka Vlasic – gevierd hoogspringster in Kroatië waarbij hij een zoontje Mondo heeft – nog andere partners heeft, sloeg hier en daar toch in als een bom.

De open relatie van Ruben Van Gucht

Van Gucht kreeg bakken kritiek over zich heen omwille van de manier waarop hier en daar iets in beeld kwam – zo waren er ooit benen te zien tijdens een live-tussenkomst vanuit een hotel in Duitsland bijvoorbeeld.

Ondertussen heeft Van Gucht ook meer duiding gegeven over de bedpartners die hij doorheen zijn leven en carrière al had. Zo bekende hij een paar maand geleden aan Tess Goossens bij Joe Nina dat hij een boekje bijhoudt met al zijn partners.

“Ik hou een lijstje bij van alle partners die ik al gehad heb”, aldus Van Gucht. “En niet omdat ik fier wil zijn op het aantal dat er dan staat, maar eerder uit een romantische overweging. Ik wil namelijk niemand vergeten.”



Van Gucht liet ook nog verstaan dat hij geen quoteringen of cijfers bij de namen zette en het dus puur ging over de namen. Op dat moment wilde hij niet doorgaan op hoe lang het lijstje was, maar in De Weekwatchers vroeg Ward Lemmelijn hem hoeveel het er nu waren en daar kon van Gucht niet meer onderuit: “Het zijn er 69, er kwam er onlangs nog eentje bij.”