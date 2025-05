Storck bewijst zich bij Cercle opnieuw als redder van ploeg in nood maar doet ook lichtjes verbazingwekkende uitspraak

Bernd Storck is eens te meer de redder van een ploeg in nood. Hij is de coach die Cercle dan toch richting het behoud weet te loodsen.

Nu moet wel gezegd dat hij ook een kwalitatief betere ploeg onder zijn hoede heeft dan Stijn Stijnen bij Patro Eisden. Desondanks moet niet onderschat worden wat Cercle zondagavond heeft neergezet onder Storck. Tegen dezelfde ploeg die Charleroi sterretjes liet zien en slechts met 1-3 verloor van Club in de beker, wervelde groen-zwart bij momenten.

"Dit was top", reageert Bernd Storck verheugd bij DAZN. "Felicitaties aan mijn ploeg. De spelers deden het uitstekend. We zetten een grote stap vooruit door dit al te kunnen brengen na vijf dagen samen te werken. Maar het is nog niet voorbij!" Laten we bij die laatste uitspraak toch de wenkbrauwen fronsen. Het is lichtjes verbazingwekkend om te zeggen dat het niet gespeeld is na een 1-5-overwinning buitenshuis.

Bernd Storck wil de focus behouden

Dat is het signaal dat vanuit heel de Cercle-hoek komt. Het is wel logisch dat ze de voeten op de grond proberen te houden. "We moeten nog één wedstrijd spelen. We willen in die wedstrijd ook ons voetbal spelen en willen het serieus opnemen. We gaan niet vieren, want er is vrijdag nog de terugmatch. Natuurlijk is mijn prioriteit om de focus te behouden."

Storck benadrukt wel dat hij enorm gelooft in dit Cercle Brugge. "We hebben een goede ploeg, met jonge spelers. Ze moeten leren uit deze situatie. Ik had er wel veel vertrouwen in. Ik keek er naar uit om mijn ploeg aan het werk te zien. We hebben het goed gedaan. Wat mijn rol was? Dit is teamwork. We hebben het allemaal samen gedaan."

Cercle heeft nu andere identiteit

Het is wel een feit dat de Duitser een ander Cercle wil zien dan voorgangers Muslic, Feldhofer en De Wulf. "We hebben de ploeg een nieuwe stijl en identiteit gegeven. We hebben nu meer de bal. Dan kun je ook laten zien wat je kan. We moeten zo verder doen, maar dit was goed teamwork."