"We hebben geen excuses": Patro Eisden Maasmechelen met 5-1 de boot in, maar spelers hopen nog op wonder

Na de zware nederlaag van Patro tegen Cercle Brugge (1-5) heeft Jordan Renson gereageerd. De verdediger analyseert het falen zonder excuses te zoeken en belooft een reactie in de returnmatch.

Jordan Renson bleef even op het veld na het laatste fluitsignaal. De klap was hard, een 1-5 nederlaag thuis in deze heenwedstrijd van de barrages tegen Cercle Brugge. Bij de microfoons van DAZN sprak hij eerlijk.

"We hebben de prijs betaald", zegt hij, verwijzend naar de eerste twee doelpunten die ze incasseerden. "We konden niet reageren." De toon is kalm, maar de woorden wegen zwaar. Patro, vanaf de eerste minuten overrompeld, vond nooit een manier om de situatie om te keren. "In de tweede helft probeerden we terug te komen met betere bedoelingen, maar helaas incasseren we nog meer..."

Het enige doelpunt aan het einde van de wedstrijd was niet genoeg om de conclusie te verzachten. Renson, nuchter, erkent de kwaliteit van de tegenstander. "We wisten dat we het zwaar zouden hebben tegen een 1A-club. Ik denk dat het ook aan ons was om meer aanwezig te zijn in de duels."

Gevraagd naar mogelijke vermoeidheid, veegt de verdediger het idee resoluut van tafel. "Nee, we waren klaar, we waren fris, zowel mentaal als fysiek. We hebben geen excuses..." Het was geen kwestie van energie, maar van helderheid, uitvoering en beheersing.

Maar ondanks de pandoering wil Renson niet opgeven. "We zullen daar naartoe gaan en ons uiterste best doen om op de best mogelijke manier te eindigen." De boodschap is duidelijk.