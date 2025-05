Patro Eisden Maasmechelen-coach Stijn Stijnen is duidelijk na 1-5 pandoering tegen Cercle Brugge

Patro Eisden Maasmechelen verloor zondagavond met 1-5 van Cercle Brugge in de heenronde van de barrages om een plek in 1A. Coach StijnStijnen reageerde heel realistisch na afloop.

Patro Eisden Maasmechelen vocht zich door de Promotion Play-offs tot in de barrages voor een ticket voor 1A. In de heenwedstrijd bleek Cercle Brugge een maat te groot en gingen de Limburgers met 1-5 onderuit.

Stijn Stijnen reageerde na afloop voor de camera's van DAZN. Hij zal zich niet te veel laten horen in de kleedkamer. "Na zoiets moet je niet te veel zeggen, vooral de spelers gerust laten. Dit is een klap voor hun, in zo'n match wil je iets meer een wedstrijd hebben. Als je dan zoiets meemaakt..."

"Ik denk dat we in de eerste helft hadden moeten scoren", gaat de coach verder. "Dan konden we twijfels creëren bij hun als het 1-2 werd. In het algemeen toonden we te veel respect, iets wat je tegen zo'n ploeg niet kan doen. Als je ziet hoeveel kwaliteit ze vooraan hebben, dat zijn echte machines. Daar waren we te braaf, dan krijg je dit."

Te braaf volgens Stijnen, maar de Vereniging speelde ook gewoon een pak sneller. "Als je weet dat de tegenstander sneller is, dan moet je de agressiviteit erin brengen zodat ze niet kunnen voetballen zoals ze willen. Dat hebben wij niet gedaan en dat straffen zij af. Het is een ploeg met enorm veel kwaliteiten en we hebben in hun kaarten gespeeld."

Of de terugmatch overbodig is? "Er zijn mirakels, maar dat zou al wel een heel groot mirakel moeten zijn. Wij moeten daar naartoe gaan als leermoment. Dat kunnen we meepakken naar de toekomst. We moeten gewoon een deftige prestatie proberen neer te zetten, maar dat het gebeurd is lijkt me duidelijk."