Hein Vanhaezebrouck is streng voor ex-club: "Dan was het stadion helemaal leeg geweest"

In de Planet Group Arena werd afgelopen weekend afscheid genomen van Sven Kums. Dat gebeurde opvallend genoeg niet eens voor een vol huis. Of hoe de klad er toch wel wat in zit bij de Buffalo's.

De voorbije weken hadden de Buffalo's zich al meermaals kritisch moeten uitlaten over de prestaties van hun team. Keer op keer werd (zwaar) verloren, ook het voetbal liet vaak te wensen over. Na de blamage in eigen huis tegen zowel Club Brugge als Royal Antwerp FC werden de fans steeds bozer. Ze gingen zelfs supporteren voor de tegenstander en waren het meer dan beu. Hier en daar werd opgeroepen tot een boycot van de laatste thuiswedstrijd tegen KRC Genk, maar de club was met een smeekbede gekomen om dat toch vooral niet te doen. En om Sven Kums zijn gepast afscheid te gunnen. Spandoek voor Kums Dat begrepen de fans duidelijk wel en dus kwamen ze ook met een mooi spandoek voor Kums en een afscheid in grandeur - al werd tegen Genk wel opnieuw verloren. "Goed dat er het afscheid voor Kums was", aldus Hein Vanhaezebrouck in Extra Time. "Anders had het helemaal leeg geweest. Er zijn veel supporters voor Sven gekomen", besefte Vanhaezebrouck in zijn analyse.