De play-offs zijn nog niet afgelopen, maar KRC Genk-coach Thorsten Fink onthult doel voor volgend seizoen al

KRC Genk zal dit seizoen geen kampioen worden. De Limburgers begonnen als leider aan de play-offs, maar verspeelden hun voorsprong. Coach Thorsten Fink heeft de ambities voor volgend seizoen al prijsgegeven.

Na een dramatische 1 op 18 in de Champions' Play-offs verspeelde KRC Genk al zijn kansen op de titel. Het was heel duidelijk dat de Limburgers voor een vijfde landstitel wilden gaan.

De campagne 'Strive for Five' werd op poten gezet, waarbij grote figuren en ex-spelers zoals Thibaut Courtois en Leandro Trossards de club mee naar een nieuwe landstitel wilden stuwen. Uiteindelijk liep het nog allemaal mis.

"Maar de ontgoocheling heeft bij mij al heel snel plaatsgemaakt voor fierheid", zei coach Thorsten Fink op zijn persmoment volgens Het Belang van Limburg. "Omdat zowel de ploeg als de spelers individueel grote stappen vooruit hebben gezet."

Racing Genk speelt zondag nog een thuiswedstrijd tegen Anderlecht, al staat er niets meer op het spel. De Duitse coach zal opnieuw roteren en heeft het doel voor volgend seizoen al prijsgegeven.

"We hebben ook alles in huis om die positieve lijn volgend seizoen door te trekken. Het doel is opnieuw in de top drie eindigen en als een van de jongste ploegen indruk te maken in Europa", besluit Fink. Dit seizoen was het doel om in de top zes te eindigen.