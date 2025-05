Na absoluut topseizoen: Youri Tielemans krijgt geweldig nieuws te horen bij Aston Villa

Youri Tielemans kent een uitstekend seizoen met en bij Aston Villa. Als draaischijf op het middenveld is hij niet meer weg te denken uit het elftal van Unai Emery. En dat levert nu ook de verkiezing op tot speler van het jaar bij Aston Villa.

In zijn tweede seizoen op Villa Park scheert Youri Tielemans hoge toppen. Hij presteert op een zeer goed niveau en is één van de redenen dat Aston Villa nog steeds kans maakt op Champions League-voetbal volgend seizoen.

Dat is ook de mensen van Aston Villa niet ontgaan. Zowel door de spelers als door de supporters van de club uit Birmingham is hij verkozen tot speler van het jaar. Dat liet de club zelf weten op haar sociale media.

Na een moeilijk eerste seizoen, waarin hij vooral in het begin vooral vrede moest nemen met een invallersrol, is Tielemans helemaal ontbolstert op Villa Park. Hij krijgt ontzettend veel vertrouwen van zijn Spaanse coach Unai Emery. En de Rode Duivel bedankte meermaals voor dat vertrouwen met vijf goals en tien assists.

Tielemans, eerder deze maand 28 geworden, hoopt dat zijn team komend weekend nog kan opschuiven in het klassement. Voorlopig staat Aston Villa zesde, enkel de eerste vijf teams mogen naar het kampioenenbal. Ze zullen dus nog minstens één ploeg moeten voorbijsteken om richting de Champions League te kunnen.

Villa speelt komende zondag op het veld van Manchester United, de verliezende finalist van de Europa League en de zestiende in het klassement. Tielemans miste de voorbije twee wedstrijden met een kuitblessure. Het is nog niet zeker of hij fit geraakt voor de wedstrijd van zondag.