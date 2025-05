Besnik Hasi spreekt zich uit over het waarschijnlijke vertrek van basisspeler Anderlecht

Besnik Hasi gaf vrijdag zijn laatste persconferentie voor een wedstrijd van het seizoen. Hij behandelde verschillende onderwerpen, waaronder hoe het team er volgend seizoen uit zal zien.

Anderlecht mag dan wel stabiliteit zoeken, de aankomende transferperiode belooft turbulent te worden. Zal Besnik Hasi volgend seizoen nog aan het roer staan? Hoeveel van de basisspelers van de match zondag tegen Genk zullen er nog over zijn aan het einde van de zomer?

Onder de potentiële vertrekkers die losstaan van de wil van Olivier Renard, staat het dossier Mario Stroeykens centraal. Super Mario is het seizoen goed begonnen maar werd gehinderd door verschillende blessures. De laatste maanden wordt Olympique Marseille herhaaldelijk genoemd als mogelijke bestemming voor hem vanaf deze zomer.

Hasi sprak over de zaak tijdens een persconferentie: "Vroeger had Anderlecht toptalenten die twee tot drie jaar bleven. Mario is ondertussen al vier jaar bij de eerste ploeg. Dit seizoen had hij het wel moeilijk met blessures. Als trainer zou ik zeggen: neen blijf nog maar een jaar. Maar ik weet dat de huidige context van het voetbal veranderd is. Die jongens willen stappen zetten", verklaarde hij volgens Het Nieuwsblad.

De rode draad vinden

Dit zorgt nog meer voor onrust bij de supporters. Wouter Vandenhaute zei dat Anderlecht op de goede weg is. Hasi sluit zich daarbij aan: "We moeten het nu alleen nog bewijzen. Dat is het moeilijkste. Maar ik weet dat er achter de schermen hard gewerkt wordt. De juiste mensen worden op de juiste plaats gezet. En als Anderlecht één voordeel heeft is het Neerpede. Daar moet vol op ingezet worden. Kijk naar jongens als een Degreef, Goto en Kanaté. Zij doen het heel goed."

Een andere vraag die aan de coach werd gesteld, was welke wedstrijd die hij sinds zijn aantreden heeft gehad, hij opnieuw zou spelen als hij kon. Zijn antwoord liet niet lang op zich wachten: "De bekerfinale. Het plan was goed, de omstandigheden waren er. Alleen die twee voorzetten... Daar deden we het niet goed. Ik dacht dat we na een uur het verschil gingen kunnen maken met onze frisheid. Het is er niet uitgekomen."