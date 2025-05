Spionage in stadion van Anderlecht door... Belgische veiligheidsdiensten

Belgische veiligheidsdiensten hebben een loge in het Lotto Park van RSC Anderlecht afgeluisterd in het kader van een corruptieonderzoek rond de Chinese techgigant Huawei. Dat meldt de nieuwssite Politico, op basis van meerdere bronnen met kennis van het dossier.

De bewuste loge werd door Huawei gehuurd tijdens het seizoen 2024-2025 voor zo’n 50.000 euro en zou zijn ingezet als ontmoetingsplek met leden van het Europees Parlement. Onder meer tegenstanders als Fenerbahçe, Porto en Real Sociedad speelden in die periode in Anderlecht.

Volgens ingewijden vormde de loge het toneel voor pogingen tot beïnvloeding: Huawei zou via luxueuze uitnodigingen contact hebben gelegd met assistenten van Europarlementsleden om vervolgens ook de politici zelf te strikken. "De box werd gebruikt om een eerste contact te leggen en politici te proberen ‘smeren’", aldus een bron bij Politico.

De Belgische autoriteiten onderzochten of deze uitnodigingen onderdeel waren van een breder Chinees lobbyoffensief binnen de Europese instellingen. Het onderzoek liep van 2021 tot eind 2024 en leidde al tot huiszoekingen op meer dan twintig locaties in België en Portugal.

In maart werden vijf mensen aangeklaagd en de immuniteit van vier Europarlementsleden werd opgeheven. Twee van hen, Daniel Attard (Maltees socialist) en Nikola Minchev (Bulgaarse liberaal), erkenden dat ze wedstrijden bijwoonden, maar zeiden niet te weten dat Huawei hun gastheer was.

De club Anderlecht reageerde kort op de onthulling: “We hebben geen officieel verzoek gekregen van de Belgische autoriteiten om mee te werken aan het onderzoek", aldus de woordvoerder. “Er is ook geen intentie om het contract met Huawei te verlengen.”

Deze zaak is de zoveelste in een reeks rond buitenlandse invloed op het Europees beleid. Ze illustreert volgens waarnemers de kwetsbaarheid van het Europees Parlement voor buitenlandse lobbypraktijken en versterkt de bezorgdheden over de rol van China binnen de EU.