Union SG-spelers deden al ferme belofte aan Mac Allister met oog op titelwedstrijd

Union SG neemt het zondag op tegen KAA Gent. Bij een zege zijn de Brusselaars zeker van de titel. Kevin Mac Allister zal vanop de tribune moeten volgen. Hij rekent op een belofte die zijn ploegmaats deden.

Union SG zal het zondag zonder Kevin Mac Allister moeten doen. De centrale verdediger pakte tegen Antwerp een gele kaart, waar hij absoluut niet blij mee was. Die kwam er na contact met Gyrano Kerk.

Op het veld ging hij uitleg vragen, na afloop niet meer. Wel bekeek de Argentijn de beelden nog eens. "Samen met mijn vader", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Hij was nog bozer dan ik. (lacht) In het stadion had hij al gezien dat het geen geel was."

"De beelden bevestigden dat alleen maar. De ref dacht dat ik Kerk met mijn elleboog raakte, maar dat was echt niet het geval. Ik speel gewoon de bal. In Argentinië fluit geen enkele ref hier een overtreding voor. Maar goed, het is voorbij. Ik kijk vooruit", aldus Mac Allister.

Dat het net nu moest gebeuren is extra zuur voor de verdediger. Union speelt zondag de laatste wedstrijd van het seizoen en kroont zich bij winst tegen KAA Gent tot landskampioen. Hij werd wel al getroost door zijn ploegmaats, die al een ferme belofte deden.

"Ik kon mijn ontgoocheling niet verbergen. Ze hebben op me ingepraat. ‘Maak je geen zorgen. Jij hebt al zoveel voor het team gedaan, zondag maken wij het af voor jou.’ Die woorden waren speciaal voor mij."