OFFICIEEL: Rudi Garcia en Thibaut Courtois in de wolken, staf van de Rode Duivels wordt goed versterkt

Guy Martens was begin dit jaar tijdelijk toegetreden tot de staf van Rudi Garcia, maar iedereen wilde graag zien dat de samenwerking zou voortduren. Het is nu officieel: hij blijft de keeperstrainer van de Rode Duivels.

Guy Martens heeft al een enorme impact gehad op het Belgische voetbal. Als trainer en keeperstainer bij KRC Genk heeft hij talloze grote talenten gevormd in Limburg.

Sinan Bolat, Koen Casteels, Maarten Vandevoordt, Mike Penders en natuurlijk Thibaut Courtois: ze zijn allemaal gevormd door Martens, die wordt erkend als de beste in België in wat hij doet. Bij de komst van Rudi Garcia was Martens al tijdelijk toegetreden tot de staf als keeperstrainer. Een zet die niet alleen Courtois plezierde: zijn werk wordt ook zeer gewaardeerd door de bondscoach.

Zo gewaardeerd dat Guy Martens in functie zal blijven: de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft vrijdag officieel aangekondigd dat hij tot 2026 permanent deel zal uitmaken van de Rode Duivels-staf.

"We zijn bijzonder blij om iemand met de expertise en ervaring van Guy Martens te verwelkomen", verklaart Rudi Garcia in het persbericht van de bond. "Zijn kennis en ervaring vormen een echte aanwinst voor onze groep keepers. Bovendien kent hij onze keepers beter dan wie dan ook."

Natuurlijk zal Thibaut Courtois hier blij mee zijn, maar Martens zal bij de Rode Duivels ook Maarten Vandevoordt tegenkomen. Hij werd door Rudi Garcia opgeroepen als derde doelman, al speelt hij weinig bij RB Leipzig.