Ondanks positief eerste seizoen in JPL: Publiekslieveling Dender twijfelt aan zijn toekomst bij de club

Tot ieders verbazing is Dender erin geslaagd om zich van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League te verzekeren. Een knappe prestatie van de jongens van Vincent Euvrard. Al is publiekslieveling Ridwane M'Barki door het succes wel wat naar de achtergrond verdwenen.

Geen Relegation Play-offs voor Dender dit seizoen. In hun eerste seizoen sinds hun terugkeer naar de Jupiler Pro League behaalden ze een twaalfde plaats. En dus zien we de fusieploeg ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League.

Wie we dit seizoen best weinig hebben gezien bij Dender, is Ridwane M'Barki. De vleugelspeler is een publiekslieveling, maar kwam door het succes van anderen nauwelijks aan spelen toe. In totaal mocht hij in amper negen wedstrijden opdraven van Vincent Euvrard.

En dus is het hoogst onzeker waar zijn toekomst ligt. In een interview met Gazet van Antwerpen gaf hij aan dat hij al zijn opties nog openhoudt met het oog op volgend seizoen.

Toch wil hij de moed nog niet verliezen. "Misschien draaf ik volgend seizoen opnieuw in veel wedstrijden op. In het voetbal kan het tij soms snel keren. Ik probeerde dit seizoen bij elke invalbeurt mijn steentje bij te dragen, maar makkelijk is dat niet als je slechts een handvol minuten krijgt. Ik ben hier voor alle duidelijkheid nog steeds graag", aldus M'Barki.

Vorig seizoen had de flankspeler nog een groot aandeel in de verrassende promotie van Dender richting de Jupiler Pro League. Met twee goals en acht assists was hij enorm belangrijk voor het team van Timmy Simons. Dit seizoen slaagde hij er niet in om een doelpunt of assist te verzorgen.