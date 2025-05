Ex-Rode Duivel heeft genoeg van assistent te zijn: "Ik wil hoofdtrainer worden"

Igor De Camargo lijkt stilaan klaar voor een nieuwe fase in zijn loopbaan. De voormalige Rode Duivel is nog bezig met een Bachelor Pro-opleiding, maar geeft aan dat hij zich wil openstellen voor nieuwe uitdagingen, bij RWDM of elders.

Na twee jaar in de staf van de Brusselaars voelt hij zich klaar voor de volgende stap: die van hoofdtrainer. Het seizoen van RWDM eindigde met een stevige domper. Drie speeldagen voor het einde leek de promotie binnen handbereik, maar een dramatische eindsprint vergooide alles.

Igor De Camargo, die de laatste wedstrijden als interim op de bank zat, beleefde het van dichtbij. “Voor de club is het echt jammer", zegt hij bij Sudinfo. “Maar voor mezelf was het een leerrijke ervaring. Werken onder druk — zowel negatieve als positieve — was verrijkend.”

De Camargo blikt tevreden terug op zijn groei als coach. “Ik heb veel ervaring opgedaan. Ik ben iemand die snel leert. Mijn doel was om me te ontwikkelen als trainer, na jaren als speler in de kleedkamer. Dat is echt een andere wereld.” Hij benadrukt ook dat zijn tijd bij RWDM hem hielp om cruciale inzichten op te doen: “Ik weet nu beter wat werkt, wat niet, en wat verbeterd kan worden.”

Communicatie is daarbij een sleutelpunt voor de Belgisch-Braziliaan. “In het moderne voetbal moet je kunnen praten met je spelers. Dat aspect wordt soms onderschat. We zijn allemaal mensen, en een goede manier van communiceren is essentieel. Ik denk dat daar nog veel winst te boeken valt.”

Zijn ambitie om hoofdtrainer te worden is glashelder. “Na al die jaren ervaring, voel ik me er klaar voor. Iedereen weet dat voetbal mijn passie is, en de kans om er nu mijn beroep van te maken, is iets magisch.”

Tot slot had hij nog een woordje over het vertrek van Yannick Ferrera. “Yannick had iets moois opgebouwd qua groepsgeest en sfeer in de staf. Toen hij zijn afscheid aankondigde, heb ik mensen zien huilen. Dat heeft indruk gemaakt. Maar het zijn beslissingen die gerespecteerd moeten worden. Iedereen heeft zijn eigen visie, en dat is ook oké.”