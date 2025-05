🎥 Het is gebeurd: Napoli is landskampioen van Italië, Romelu Lukaku van goudwaarde in titelmatch

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is gebeurd: Napoli is de nieuwe kampioen van Italië geworden. Romelu Lukaku was van goudwaarde door de 2-0 te scoren tegen Cagliari, wat later ook de eindstand werd.

Zoals Union in de Jupiler Pro League, ging Napoli de laatste wedstrijddag van de Serie A in met een voorsprong van één punt op de concurrent. Een overwinning op vrijdag tegen Cagliari zou ervoor zorgen dat de Napolitanen voor Inter zouden eindigen in de Serie A om de Scudetto te heroveren, twee jaar na de laatste. Aan de andere kant speelde Inter Milan op hetzelfde moment. Ze deden hun werk door na 20 minuten op voorsprong te komen in Como, waardoor Napoli onder druk werd gezet. Tegen Cagliari, dat de afgelopen maanden indruk maakte in de Serie A onder leiding van Davide Nicola, bleef het eerste doelpunt uit tot op slag van rust. Drie minuten voor de pauze deed Scott McTominay heel het stadion... en de omgeving ontploffen door de score te openen met een infiltratie. Napoli zag de titel dichterbij komen, en het was niemand minder dan Romelu Lukaku die vijf minuten na de rust persoonlijk de overwinning verzekerde. 🚨🇮🇹 GOAL | Napoli 2-0 Cagliari | Lukaku



LUKAKU VERDUBBELT DE VOORSPRONG VOOR NAPOLI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NAPOLI GAAT DE SCUDETTO WINNEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.com/umcX0BsTU2 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) 23 mei 2025 Zelfs zonder gelanceerd te worden richting doel, snelde de Rode Duivel de Sardijnse verdediging voorbij voor het tweede doelpunt. Het veertiende doelpunt van het seizoen van Lukaku was uiteindelijk van absolute goudwaarde. Napoli won de wedstrijd met 2-0 en kroonde zich op die manier tot landskampioen van Italië. Voor Big Rom is het de tweede gewonnen Scudetto, de tweede onder leiding van Antonio Conte.