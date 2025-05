Komt Toby Alderweireld nog in actie voor Antwerp? De beslissing is genomen

Antwerp neemt het dit weekend op tegen Club Brugge en zal dat zonder Toby Alderweireld doen. De centrale verdediger stoomt zich klaar voor de barragewedstrijd tegen Charleroi.

Antwerp speelt deze zondag zijn laatste wedstrijd van de play-offs tegen Club Brugge. Voor blauw-zwart staat er nog veel op het spel, want Club kan nog kampioen spelen. Voor The Great Old heeft het resultaat geen invloed meer.

Stamnummer 1 is namelijk al gekwalificeerd voor het barrageduel tegen Charleroi, waarbij het laatste Europese ticket op het spel staat. Coach Andries Ulderink zal dan ook geen risico's willen nemen tegen Club Brugge.

Gazet van Antwerpen weet dat Toby Alderweireld ook niet zal meespelen dit weekend. Om de genoemde reden, maar ook omdat hij nog steeds herstelt van de blessure aan zijn dijbeen. Die liep hij op de laatste speeldag van het reguliere seizoen op.

Hij forceerde zijn herstel wat en kon daardoor tegen Union SG nog wel enkele minuten op het veld komen, om zijn afscheid te hebben op de Bosuil. Na afloop vertelde hij dat de wedstrijd eigenlijk een week te vroeg kwam.

Tegen Charerloi speelt hij normaal gezien wel. Alderweireld hoopt volgende week donderdag een grotere rol te kunnen opnemen. Bij winst is Antwerp zeker van de tweede voorronde van de Conference League.