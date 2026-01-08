Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

Manchester United houdt alle opties open in de zoektocht naar een interim-manager. Ole Gunnar Solskjaer geldt als topfavoriet om de club tot de zomer te leiden, maar van een definitieve beslissing is nog geen sprake. Nu duikt ook de naam van Ruud van Nistelrooij op als mogelijke tijdelijke coach.

Van Nistelrooij is geen onbekende op Old Trafford. Vorig seizoen stond hij al vier wedstrijden aan het roer na het ontslag van Erik ten Hag en voor de aanstelling van Rúben Amorim. Tijdens die periode bleef United ongeslagen: overwinningen tegen Leicester City (3-0) en PAOK (2-0), plus gelijke spelen tegen Chelsea (1-1) en een 5-2 zege in de EFL Cup op Leicester.

Zijn eerdere optreden maakte een goede indruk, maar de clubleiding koos destijds voor Amorim. De Portugese coach, die eerder furore maakte bij Sporting Portugal, werd begin dit jaar ontslagen, waardoor United opnieuw een interim-manager zoekt tot de zomer. Andere kandidaten na dit seizoen zijn Oliver Glasner, Mauricio Pochettino en Thomas Tuchel.

Ole Gunnar Solksjaer is de topfavoriet bij Manchester United

Journalist Alex Crook van GiveMeSport benadrukt dat Solskjaer nog altijd de favoriet is. “Er zijn meerdere kandidaten voor de interim-functie, waaronder Michael Carrick en Ruud van Nistelrooij. De gesprekken met Ole’s entourage vorderen echter goed", aldus Crook.

Ben Jacobs voegt daaraan toe dat er nog een formeel gesprek nodig is met de voorkeurskandidaat voordat een beslissing valt. Solskjaer zou echter steun genieten van ervaren spelers en enkele clublegendes, wat hem een streepje voor geeft.



Naast Van Nistelrooij en Solskjaer worden ook Darren Fletcher en Michael Carrick overwogen. Carrick fungeerde in 2021 al als interim-trainer, terwijl Fletcher deze week de kans krijgt zich te bewijzen tegen Burnley en Brighton als coach van de Onder 18.