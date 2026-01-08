Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Manchester United houdt alle opties open in de zoektocht naar een interim-manager. Ole Gunnar Solskjaer geldt als topfavoriet om de club tot de zomer te leiden, maar van een definitieve beslissing is nog geen sprake. Nu duikt ook de naam van Ruud van Nistelrooij op als mogelijke tijdelijke coach.

Van Nistelrooij is geen onbekende op Old Trafford. Vorig seizoen stond hij al vier wedstrijden aan het roer na het ontslag van Erik ten Hag en voor de aanstelling van Rúben Amorim. Tijdens die periode bleef United ongeslagen: overwinningen tegen Leicester City (3-0) en PAOK (2-0), plus gelijke spelen tegen Chelsea (1-1) en een 5-2 zege in de EFL Cup op Leicester.

Zijn eerdere optreden maakte een goede indruk, maar de clubleiding koos destijds voor Amorim. De Portugese coach, die eerder furore maakte bij Sporting Portugal, werd begin dit jaar ontslagen, waardoor United opnieuw een interim-manager zoekt tot de zomer. Andere kandidaten na dit seizoen zijn Oliver Glasner, Mauricio Pochettino en Thomas Tuchel.

Ole Gunnar Solksjaer is de topfavoriet bij Manchester United

Journalist Alex Crook van GiveMeSport benadrukt dat Solskjaer nog altijd de favoriet is. “Er zijn meerdere kandidaten voor de interim-functie, waaronder Michael Carrick en Ruud van Nistelrooij. De gesprekken met Ole’s entourage vorderen echter goed", aldus Crook.

Ben Jacobs voegt daaraan toe dat er nog een formeel gesprek nodig is met de voorkeurskandidaat voordat een beslissing valt. Solskjaer zou echter steun genieten van ervaren spelers en enkele clublegendes, wat hem een streepje voor geeft.


Naast Van Nistelrooij en Solskjaer worden ook Darren Fletcher en Michael Carrick overwogen. Carrick fungeerde in 2021 al als interim-trainer, terwijl Fletcher deze week de kans krijgt zich te bewijzen tegen Burnley en Brighton als coach van de Onder 18.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Manchester United
Nederland

Meer nieuws

Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

13:30
Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

13:15
Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

13:00
"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

12:40
De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

12:00
1
Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

11:40
Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

11:20
34
Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

09:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

10:30
Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

11:00
Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

10:30
1
Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

10:15
1
Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

10:00
Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

09:30
1
'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

09:15
Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

08:40
1
Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

08:20
1
"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

08:10
"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

08:00
1
Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

07:40
8
Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

07:20
1
🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

06:30
Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

07:00
Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

23:00
Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

22:30
3
Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

22:00
'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

21:40
1
Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

21:20
'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

21:00
Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

20:40
Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

20:20
1
🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

20:00
KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

19:40
Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

19:20
2
Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...

Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...

19:00
Zoon van voormalige Arsenal-speler interessante optie voor Rode Duivels

Zoon van voormalige Arsenal-speler interessante optie voor Rode Duivels

18:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 21
West Ham Utd West Ham Utd 1-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Fulham Fulham 2-1 Chelsea Chelsea
Brentford Brentford 3-0 Sunderland Sunderland
Bournemouth Bournemouth 3-2 Tottenham Tottenham
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 1-1 Brighton Brighton
Everton Everton 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Newcastle United Newcastle United 4-3 Leeds United Leeds United
Burnley Burnley 2-2 Manchester United Manchester United
Arsenal Arsenal 21:00 Liverpool FC Liverpool FC

Nieuwste reacties

Walter Baseggio Walter Baseggio over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" luc01 luc01 over Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat franchi franchi over Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier' franchi franchi over Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws" CringeMedia CringeMedia over Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker wilmabar123 wilmabar123 over De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht storfstievel storfstievel over Franky Van der Elst heeft uitgesproken mening over transfer Thiago: "Ik word er cynisch van" Andreas2962 Andreas2962 over Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief" Don Doumbia Don Doumbia over Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker Don Doumbia Don Doumbia over Na dramatische 3 op 21: club neemt beslissing over Belgische coach Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved