Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

Foto: © photonews
Crystal Palace is in gesprek over een mogelijke transfer van Genk‑rechtsback Zakaria El Ouahdi. De 24-jarige verdediger, die dit seizoen al 20 wedstrijden speelde en vier keer scoorde, staat zelf open voor een vertrek naar de Premier League.

De onderhandelingen zijn echter nog in een pril stadium. Genk lijkt voorlopig terughoudend en wil zijn sterke wingback liever behouden, zeker nu de interesse concreet wordt van meerdere clubs. Crystal Palace zou echter volgens Engelse bronnen zo'n 16,5 miljoen euro op tafel willen leggen.

Crystal Palace is niet de enige geïnteresseerde: ook Everton en Stuttgart zouden de verdediger volgen. El Ouahdi maakte onlangs zijn debuut bij de A‑selectie van Marokko, maar viel net buiten de selectie voor de lopende Africa Cup of Nations.

Zakaria El Ouahdi als vervanger van Daniel Munoz?

Toch blijft zijn internationale profiel groeien, wat zijn aantrekkingskracht voor buitenlandse clubs vergroot. Bij Crystal Palace is extra versterking op rechtsback hard nodig.

Daniel Muñoz - ook ex-Genk - onderging in december een knieoperatie, terwijl Nathaniel Clyne recent geblesseerd uitviel met een liesblessure. El Ouahdi zou dus meteen een belangrijke optie kunnen zijn voor de Engelse ploeg.


Bij Genk wordt zijn waarde nog eens bevestigd door zijn bijdrage dit seizoen: vier doelpunten in 20 wedstrijden en zijn rol als vaste pion in de opbouw en aanval. Dat maakt hem een speler die moeilijk te vervangen is, mocht hij vertrekken.

