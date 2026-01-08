Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Nederlandse sportjournaliste en presentatrice Hélène Hendriks (45) heeft in de podcast HNM een opmerkelijk verhaal gedeeld over ex-voetballer Diego Costa (37). Tijdens de coronaperiode zou de voormalige Chelsea-spits opzettelijk in haar gezicht hebben gehoest.

Hendriks, die ook regelmatig aanschuift bij Vandaag Inside, vertelde het verhaal samen met collega-journalistes Merel Ek en Noa Vahle in de meest recente aflevering van de podcast. Costa zit inmiddels al meer dan een jaar zonder club en duikt vooral nog op bij charitywedstrijden.

De spits, bekend om zijn felle karakter en talloze ruzies op het veld, had destijds een contract bij Atlético Madrid en speelde eerder ook voor Chelsea en Gremio. Zijn laatste werkgever, het Braziliaanse Gremio, liet hem begin 2025 gaan.

Diego Costa hoestte tijdens de coronaperiode opzettelijk in Hendriks' gezicht

Het incident vond plaats tijdens de achtste finales van de Champions League in maart 2020 tussen Liverpool en Atlético (2-3). Hendriks was er voor interviews en sprak eerst met Virgil van Dijk, daarna met Costa. “Hij kwam aangestapt en ging opzettelijk bij iedereen in het gezicht hoesten", vertelt Hendriks.

Het leidde tot een chaotische situatie: Hendriks zat vast aan een draad van haar camera, die omviel toen ze achter Costa aanliep. Twee dagen later testte ze zelf positief op het coronavirus. “Ik werd er echt boos van. Het was schandalig", aldus Hendriks.


Collega Noa Vahle voegde eraan toe: “Wat een eikel! Wat een lul!” Costa, die tussen 2014 en 2018 24 keer uitkwam voor Spanje en daarvoor twee interlands voor Brazilië speelde, lijkt dus niet alleen op het veld maar ook erbuiten voor controverse te zorgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Chelsea
Atlético Madrid

Meer nieuws

Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

09:30
'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

09:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Balov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Balov - Kikkenborg

08:40
Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

08:40
1
Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

08:20
"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

08:10
"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

08:00
1
Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

07:40
6
Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

07:20
🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

06:30
Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

07:00
Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

23:00
Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

22:30
Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

22:00
'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was'

21:40
1
Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

Belgische tweedeklasser gaat kansloos onderuit tegen Ajax in oefenduel

21:20
'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

'Union SG gaat opnieuw toeslaan en betaalt miljoenen voor international'

21:00
Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

Standard blijft aandringen: waarom de prioriteit van Marc Wilmots geen eenvoudige zaak is om af te ronden

20:40
Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

Transferplannen bij paars-wit: Hasi legt een belangrijke voorwaarde op tafel

20:20
1
Zoon van voormalige Arsenal-speler interessante optie voor Rode Duivels

Zoon van voormalige Arsenal-speler interessante optie voor Rode Duivels

18:40
🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

🎥 De eerste van 2026 : Charles De Ketelaere begint op knappe wijze aan het nieuwe jaar

20:00
KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

19:40
Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract

19:20
2
Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...

Wat deed Kevin De Bruyne in Fléron? Hij werd ook snel herkend...

19:00
Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws"

Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws"

18:20
1
Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

18:00
1
Radja Nainggolan schenkt héél klare wijn over zijn plannen

Radja Nainggolan schenkt héél klare wijn over zijn plannen

17:40
Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

Geen terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil bijtekenen bij Ajax"

17:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Bassette - El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Bassette - El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

16:00
"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

"Rik De Mil heeft ballen aan zijn lijf" - Staflid KAA Gent heeft duidelijk plan

17:00
Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop

Gegeerd in België, maar Belgische spits zet uitleenbeurt midden in het seizoen stop

16:00
1
Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker

16:30
10
Is dit de aanvallende oplossing die RSC Anderlecht nodig heeft?

Is dit de aanvallende oplossing die RSC Anderlecht nodig heeft?

16:15
Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld"

Lokeren kwaad na Nainggolan-verhaal, ook Stijn Stijnen reageert: "Niet onze schuld"

15:30
4
"Zou het misschien niet meer doen": Spits komt met opvallende bekentenis

"Zou het misschien niet meer doen": Spits komt met opvallende bekentenis

15:15
Thorgan Hazard geeft hint over zijn toekomst, Bertaccini geeft hem raad: "In jouw plaats..."

Thorgan Hazard geeft hint over zijn toekomst, Bertaccini geeft hem raad: "In jouw plaats..."

15:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 21
West Ham Utd West Ham Utd 1-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Fulham Fulham 2-1 Chelsea Chelsea
Brentford Brentford 3-0 Sunderland Sunderland
Bournemouth Bournemouth 3-2 Tottenham Tottenham
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 1-1 Brighton Brighton
Everton Everton 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Newcastle United Newcastle United 4-3 Leeds United Leeds United
Burnley Burnley 2-2 Manchester United Manchester United
Arsenal Arsenal 21:00 Liverpool FC Liverpool FC

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over 📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit FCBalto FCBalto over Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis" trivece trivece over Drama voor Club Luik: sterkhouder beëindigt plots zijn contract jawaddedadde jawaddedadde over Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte DJAMBO DJAMBO over "De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen FCBalto FCBalto over "Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe My-T Vekkie My-T Vekkie over Club Brugge-doelman Nordin Jackers beseft dat hij fouten maakte: "Dan wordt dat ineens groot nieuws" Olympia86 Olympia86 over 'Club Brugge denkt aan Rangers-aanvaller die al in de Jupiler Pro League actief was' André Coenen André Coenen over Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved