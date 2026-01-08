Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

De Nederlandse sportjournaliste en presentatrice Hélène Hendriks (45) heeft in de podcast HNM een opmerkelijk verhaal gedeeld over ex-voetballer Diego Costa (37). Tijdens de coronaperiode zou de voormalige Chelsea-spits opzettelijk in haar gezicht hebben gehoest.

Hendriks, die ook regelmatig aanschuift bij Vandaag Inside, vertelde het verhaal samen met collega-journalistes Merel Ek en Noa Vahle in de meest recente aflevering van de podcast. Costa zit inmiddels al meer dan een jaar zonder club en duikt vooral nog op bij charitywedstrijden.

De spits, bekend om zijn felle karakter en talloze ruzies op het veld, had destijds een contract bij Atlético Madrid en speelde eerder ook voor Chelsea en Gremio. Zijn laatste werkgever, het Braziliaanse Gremio, liet hem begin 2025 gaan.

Diego Costa hoestte tijdens de coronaperiode opzettelijk in Hendriks' gezicht

Het incident vond plaats tijdens de achtste finales van de Champions League in maart 2020 tussen Liverpool en Atlético (2-3). Hendriks was er voor interviews en sprak eerst met Virgil van Dijk, daarna met Costa. “Hij kwam aangestapt en ging opzettelijk bij iedereen in het gezicht hoesten", vertelt Hendriks.

Het leidde tot een chaotische situatie: Hendriks zat vast aan een draad van haar camera, die omviel toen ze achter Costa aanliep. Twee dagen later testte ze zelf positief op het coronavirus. “Ik werd er echt boos van. Het was schandalig", aldus Hendriks.



Collega Noa Vahle voegde eraan toe: “Wat een eikel! Wat een lul!” Costa, die tussen 2014 en 2018 24 keer uitkwam voor Spanje en daarvoor twee interlands voor Brazilië speelde, lijkt dus niet alleen op het veld maar ook erbuiten voor controverse te zorgen.