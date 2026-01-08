Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

Het vinden van een nieuwe doelman was deze zomer een van de prioriteiten van Union SG. De spelers van Union SG hebben bij Club Brugge geïnformeerd naar mogelijkheden.

Uiteindelijk nam Kjell Scherpen plaats onder de lat bij Union Saint-Gilloise, als opvolger van Anthony Moris. Met zijn postuur van meer dan twee meter toont de Nederlander al ervaring in de Pro League, opgedaan bij Oostende. Maar Union Saint-Gilloise had even gehoopt nog een keeper actief in onze competitie aan te trekken.

De directie hoopte Nordin Jackers aan te trekken. Maar de 28-jarige doelman tekende uiteindelijk in juni vorig jaar zijn contract tot 2029, waardoor een vertrek werd afgekapt.

In zijn element bij Brugge

Hij heeft nooit echt getwijfeld over de uitkomst van het dossier: "Ik wist al voor de play-offs dat er gesprekken zouden plaatsvinden over een nieuw contract, maar ik wilde me concentreren op het einde van het seizoen. We hebben daarna snel een akkoord bereikt. Er is veel onderling respect tussen ons", legt hij uit aan het Nieuwsblad.

De aanpak van Union? Snel vergeten: "Er is contact geweest, maar ik heb er zelf geen aandacht aan besteed. Ik wilde bij Club Brugge blijven en dat heb ik meteen tegen mijn agent gezegd. Mijn doel is hier zo veel mogelijk wedstrijden te spelen, niets meer."



Nordin Jackers is nu gericht op zijn terugkeer, nadat hij eind november op de bank stond vanwege een gebroken rib: "Gisteren was het precies zes weken geleden dat ik een rib gebroken heb. Dat is de normale genezingsduur, en de dokters waren er helemaal klaar voor om me die tijd te laten geven. Het enige wat ik op dit moment nog niet doe, is duiken."