Club Brugge koestert maar beter niet te veel hoop: Gentse fans in het geel-blauw op zondag

KAA Gent is zondag de scherprechter in de titelstrijd. De Buffalo's moeten Union punten afsnoepen om Club Brugge nog een kans te geven, maar het geloof daarin is klein. Gent is zesde en draait dramatische play-offs.

KAA Gent is de scherprechter in de titelstrijd. De Buffalo's nemen het zondag op tegen Union SG, in het Dudenpark. Bij een overwinning zijn de Brusselaars zeker van de titel. Club Brugge maakt ook nog kans.

Maar dan moet Gent punten afsnoepen van Union, terwijl blauw-zwart zelf resultaat moet boeken tegen Antwerp. In de Belgische voetbalwereld is er weinig geloof, om niet te zeggen geen, dat Gent Union nog iets in de weg kan leggen.

De Buffalo's breken negatieve records in de play-offs en zijn al zeker van de zesde plaats. De wil zal er wel zijn om met een goed resultaat te eindigen, maar wie gelooft daar nog in? Club Brugge kan best niet te veel hoop koesteren.

Volgens Het Laatste Nieuws zouden er zelfs supporters van KAA Gent in het blauw-geel naar het Dudenpark trekken, om bij ieder doelpunt van de tegenstander te juichen. Zo erg is het gesteld. Coach Danijel Milicevic heeft iedere week mentaal oplapwerk gehad deze play-offs. Zal hij zijn spelers klaargestoomd krijgen voor de laatste match van het seizoen?

"We hebben niks te verliezen en kunnen vrij voetballen. Dit wordt voor sommige spelers een kans om zich te tonen. In het voetbal kan alles. Al was het niet de makkelijkste week. We hebben op training veel wedstrijdvormen gedaan. To give some joy to the players. Om de jongens nog wat plezier te laten beleven. Op die manier waren ze nog hier met hun gedachten", zei hij volgens HLN.