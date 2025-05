"Dit is de grootste club van België": zomertarget van Standard doet meteen opvallende uitspraak na interesse vanuit Luik

Marc Wilmots zal deze zomer veel werk hebben op de transfermarkt. Net als een jaar geleden, kan de moeilijke financiële situatie worden gecompenseerd door de reputatie van Standard op de transfermarkt.

We hebben het er een beetje meer dan een week geleden over gehad. Standard richt zijn pijlen op Seid Korac, een 23-jarige Luxemburgse centrale verdediger die speelt bij de Servische club Vojvodina. Als teamgenoot van Anthony Moris bij de nationale ploeg kende hij een heel sterk seizoen en zou hij deze zomer een stap voorwaarts willen zetten.

Twee dagen geleden liep hij de eerste trofee van zijn carrière mis: zijn team verloor met 0-3 van Rode Ster Belgrado in de finale van de Servische beker. Voorafgaand aan de wedstrijd werd hij ook geïnterviewd door het Luxemburgse medium Le Quotidien over de interesse van Standard.

"Ik zal niet praten over wat er in de kranten staat", begint hij. Maar om toch een beetje meer info te geven. "Maar dat betekent niet dat ik niet denk dat Standard de grootste club van België is en dat het heel interessant is. Ik weet ook dat de volgende stap die ik zet de belangrijkste van mijn hele carrière zal zijn. De vorige heeft me gewoon voorbereid om iets hoger te mikken.

Korac ontkent dus niet formeel contact te hebben gehad met de Luikse club. Zijn profiel zou in ieder geval kunnen passen bij de mentaliteit van de club, vooral zijn strijdlust in duels en tackles: "Ik tackle al sinds ik klein ben, ik hou ervan. Dat is altijd al een van mijn sterke punten geweest. Voor mij is een tackle net als een doelpunt. Ik heb gewoon geleerd wanneer ik het moet doen en wanneer niet."

Hoewel hij heeft geleerd zichzelf onder controle te houden, zal Seid Korac zichzelf nooit inhouden: "Coaches hebben me verteld dat ik mijn emoties op het veld niet nodig heb. Vooral in Duitsland, waar ze discipline hoog in het vaandel dragen. Maar als je je emoties verliest, kun je jezelf niet verbeteren. Emoties geven je energie. Ik speel veel met mijn emoties, ik leer gewoon om ze onder controle te houden. Je moet weten hoe je ze kunt gebruiken."