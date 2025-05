Zit Besnik Hasi dit weekend voor de laatste keer op de bank bij Anderlecht? Gesprek over zijn toekomst volgt

Zit Besnik Hasi dit weekend voor de laatste keer op de bank als coach van Anderlecht? De trainer van paars-wit lijkt zelf nog geen duidelijkheid te hebben.

Besnik Hasi nam het roer over bij Anderlecht net voor de play-offs, nadat David Hubert werd ontslagen. Veel verbetering zagen we voorlopig nog niet bij paars-wit. Een cijfer op tien wil Hasi zichzelf niet geven voor zijn eerste maanden.

"Maar ik ben altijd kritisch voor mezelf, het kon beter", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik heb tijdens de Champions’ Play-offs wel progressie gezien. Als je ziet hoe we in die eerste wedstrijd op Club Brugge zijn weggespeeld... Dan zijn we nadien toch een stabielere ploeg geworden."

Dit weekend speelt Anderlecht op verplaatsing tegen KRC Genk. Voor paars-wit staat er niets meer op het spel, voor Hasi misschien wel. De kans bestaat dat het zijn laatste wedstrijd als hoofdcoach van de club wordt.

"Ik praat geregeld met Olivier Renard en Tim Borguet, maar dat gaat dan meer over de toekomst van de club", gaat de trainer verder. "Welke profielen en welke spelers nodig zijn om deze club de volgende stap te laten zetten. Want het wordt sowieso een drukke mercato voor Anderlecht."

"Of dat met mij als coach zal zijn, dat zullen we zien. Andere clubs hoeven niet te bellen, ik heb nog een contract tot 30 juni bij Anderlecht. Na de wedstrijd op Genk zitten we samen over mijn toekomst", besluit Hasi.