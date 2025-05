Kan Anderlecht stunten? 'Paars-wit wil Manchester City een hak zetten voor talent van PSG'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht zal deze zomer weer erg actief zijn op de transfermarkt. Paars-wit zou met name geïnteresseerd zijn in Mahamadou Sangaré.

Olivier Renard heeft het tijdens zijn eerste transferperiode bij Anderlecht al getoond: hij zal niet aarzelen om door te gaan voor jonge buitenlandse talenten. Deze winter zijn beloften zoals Enzo Sternal of Ibrahim Kanaté naar RSCA Futures getrokken, met de hoop op een vrije snelle integratie in de A-kern.

De club volgt nu Mahamadou Sangaré. Een 18-jarige aanvaller, die aan het einde van zijn contract bij PSG komt. De Frans-Malinese speler heeft dit seizoen met name uitgeblonken in de Youth League, met 8 doelpunten (naast 2 assists) in 6 wedstrijden op het Europese toneel.

Anderlecht wil zijn kans wagen

Op het einde van april had Fabrizio Romano aangekondigd dat er mondeling was overeengekomen dat de jonge aanvaller zijn carrière bij Manchester City zou voortzetten. Maar sindsdien heeft Sangaré nog steeds niet getekend.

Journalist Abdellah Boulma beweert vandaag dat de speler de tijd neemt om de opties die zich aan hem voordoen te evalueren. Onder de geïnteresseerden bevinden zich Frankfurt, maar dus ook Anderlecht.

Vergeleken met Eintracht, maar ook met Manchester City, heeft de club het voordeel dat hij zich sneller een weg kan banen naar het eerste elftal. Zal dat genoeg zijn om de balans te laten doorslaan?