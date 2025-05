Zit hij volgend seizoen ook nog in Luik? Ivan Leko is heel duidelijk over zijn toekomst bij Standard

Voor de laatste wedstrijd van het seizoen in Westerlo, was Ivan Leko nogal mysterieus over zijn toekomst. De trainer van Standard leek gefrustreerd dat hij nog niet over de toekomst heeft kunnen praten met Marc Wilmots. "Eerst de laatste wedstrijd, dan zullen we wel zien."

Het was de laatste persconferentie van het seizoen bij Standard op vrijdag. Dit met oog op de verplaatsing naar Westerlo. De Kroatische trainer bevestigde alle afwezigheden van de afgelopen weken en voegde die van Andréas Hountondji toe, bij wie een enkelverstuiking werd vastgesteld die hem vier tot zes weken van het veld zal houden.

Maar het belangrijkste ligt natuurlijk niet meer daar voor Standard, dat uiteindelijk een wedstrijd zonder inzet zal spelen in de Kempen, met als enig doel de eer te redden en te voorkomen dat de grens van 30 wedstrijden zonder overwinning in de Europe Play-Offs wordt bereikt. Pierre François en Marc Wilmots zijn gearriveerd en dus moet het volgende seizoen zo snel mogelijk worden voorbereid.

De laatste wedstrijd en wat daarna komt "zullen we zien"

Iets waar Ivan Leko graag bij betrokken zou zijn geweest, maar wat blijkbaar niet het geval is. De T1 van de Rouches heeft de nieuwe sportief directeur twee keer ontmoet sinds zijn komst, maar zijn getuigenis van deze gesprekken toonde een vrij duidelijk ongemak.

"We hebben nog geen belangrijke vergadering gehad... We hebben gezegd dat we de laatste wedstrijd moesten afmaken, en dan zullen we volgende week beslissingen nemen... We hebben deze week niet over transfers gesproken, ik was gefocust op de laatste wedstrijd. Ik ben coach, ik train de groep. En de rest... We zullen wel zien", zei hij.

"Is dit mijn laatste wedstrijd? Van het seizoen, ja. Daarna zullen we zien. Ik wil heel graag blijven, maar bij een Standard dat in staat is om voor de top 3 te spelen, niet voor de tiende plaats. Ik hou van deze club en Standard is mijn eerste keuze, maar ik wil dat ze elke week ergens voor spelen."

De coach van Standard is de afgelopen weken/maanden benaderd door verschillende clubs, zoals KAA Gent en AEK Athene. Ivan Leko heeft bevestigd dat hij deze aanbiedingen heeft afgewezen, maar niet dat hij dit opnieuw zal doen als het seizoen is afgelopen.

"Ik heb een paar keer geweigerd omdat ik wilde blijven tot het laatste moment van dit seizoen. Ik hou van de mensen die hier alles met mij hebben gegeven, en ik heb geweigerd om met andere clubs te praten omdat ik dit seizoen hier wilde afmaken. Zal ik luisteren als een club terugkomt tijdens de break? We zullen zien..." Dat is dus het motto. De laatste wedstrijd, en dan zullen we zien.