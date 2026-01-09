Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

Christos Tzolis geldt zondag als dé topfavoriet voor de Gouden Schoen 2025, al blijft hij er zelf opvallend nuchter onder. Iedereen rond hem laat het hem echter wel weten.

Tussen die gesprekken door gaat het ook over andere dingen, zoals Fantasy Football. Tzolis speelt fanatiek mee met zijn ploeg ‘Boeren FC’ en houdt de stand nauwgezet bij. “Ik sta vierde, eigenlijk vijfde”, lacht hij in HLN. “Niet slecht, maar het kon beter. Sommige spelers die ik veel vertrouwen gaf, hebben me een beetje laten staan.”

Gevraagd naar namen moet hij lachen. “Bertaccini. En Oh van Genk.” Toch blijven ze vaak gewoon in zijn ploeg staan. “Je kan niet zoveel transfers doen. En ikzelf sta er uiteraard ook nog in”, knipoogt hij. Extra punten kon hij alvast bijschrijven na zijn drie assists tegen Genk, een primeur in zijn carrière.

Tzolis ziet Burgess als concurrent voor de Gouden Schoen

Over de Gouden Schoen zelf blijft Tzolis realistisch. Hij ziet meerdere kandidaten, al wijst hij erop dat veel uitblinkers in de zomer vertrokken of pas laat toekwamen. “Ik denk aan Burgess, en bij Union ook aan Promise David. Brandon Mechele zie ik ook hoog eindigen.”

Maar uiteindelijk komt hij toch uit bij één naam. “Eerlijk? Ik denk dat het tussen Hans Vanaken en mij gaat.” Vanaken kan een vierde Gouden Schoen winnen en dat leeft ook intern. “Hij zei me dat ik de favoriet ben en legde uit hoe het verloopt. Je weet eigenlijk niets, je zit daar gewoon te wachten. Dat is best stresserend.”



Wat als straks zijn naam wordt afgeroepen? Tzolis glimlacht wat verlegen. “Dat zou fantastisch zijn. Om later te kunnen zeggen: ‘Ik was de beste speler in de Belgische competitie.’ Daar zou ik ongelooflijk trots op zijn.”