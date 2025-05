RFC Seraing stelt verrassende naam aan als opvolger van Mbaye Leye

Vorige week nam Seraing in onderling overleg afscheid van coach Mbaye Leye. In hun zoektocht naar een nieuwe trainer zijn ze bij Kevin Caprasse beland. Caprasse was tot voor kort coach van de beloften bij de club uit de Challenger Pro League.

Na veel spanning, en mede dankzij het faillisement van Deinze, heeft RFC Seraing zich ook dit seizoen weten te handhaven in de Challenger Pro League. Les Métallos eindigden op de voorlaatste plaats in het kampioenschap, net voor Jong Genk, maar hun prestaties waren zelden overtuigend. Op papier leek de selectie van Seraing te zwak om zich te handhaven in de professionele wereld. Tot ieders verbazing zijn ze uiteindelijk toch geslaagd in hun opzet. Maar vorige week werd dan toch beslist om niet verder te gaan met coach Mbaye Leye. De Senegalees ging in onderling overleg uit elkaar met de club uit het Luikse. Sindsdien zijn er verschillende namen genoemd om hem te vervangen, maar één van hen bleef favoriet: Kevin Caprasse, die het U23-team van Seraing trainde na eerder onder meer bij Standard te hebben gewerkt als coach van het U18-team en bij SL16 FC, het beloftenteam van de Rouches. Het nieuws is sinds donderdag officieel: de 41-jarige Luikse coach begint volgend seizoen als hoofdcoach van Seraing, met als doel de club zo snel mogelijk te verzekeren van een verlengd verblijf in de Challenger Pro League en een project te starten dat de club enkele rustige jaren kan bieden. 🔴⚫️ Kevin Caprasse wordt de nieuwe hoofdtrainer van RFC Seraing 🤝



👉De voormalige coach van ons U23-team zal ons eerste team leiden in het komende Challenger-seizoen @ProLeagueBE !



ℹ️ https://t.co/Zrz8qOR4NE https://t.co/jvfOLqabpl — RFC Seraing (@RfcSeraing167) May 22, 2025