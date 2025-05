Westerlo doet ambitieuze plannen uit de doeken: "Willen de supportersbeleving naar een nieuw niveau tillen"

Tijdens het tussenseizoen zal Westerlo de Westtribune van 't Kuipje verbouwen. Na de werken zal de nieuwe staantribune plaats bieden aan 4000 supporters.

Westerlo kende onder Timmy Simons een knotsgek seizoen. De Kemphanen kwamen in de reguliere competitie maar liefst 50 keer tot scoren, meer dan onder meer Union, Antwerp en KAA Gent. Defensief liep het allemaal wat minder. Zo kregen ze meer tegendoelpunten binnen dan Cercle Brugge.

Met nog één wedstrijd voor de boeg, zaterdagavond is het gastheer voor Standard, wil het nog een laatste keer knallen voor de eigen fans. Daarna begint de club aan de verbouwing van de Westtribune achter het doel. Dat schrijft de Kempense club op haar website.

De nieuwe staantribune zal, wanneer ze af is, 4000 supporters kunnen ontvangen. Indien Westerlo binnen enkele jaren Europees voetbal zou spelen, kan de tribune makkelijk worden omgebouwd tot zittribune.

Het verbouwen van de Westtribune is naar verluidt de eerste fase in een veel grootschaliger project, waarbij de focus ligt op de verdere ontwikkeling van de club. “Met deze stap willen we niet alleen de infrastructuur verbeteren, maar ook de beleving van onze supporters naar een hoger niveau tillen”, vertelt CEO Wim Van Hove in Gazet Van Antwerpen.

Voor supporters die met de nodige vragen zitten, organiseert Westerlo een supportersvergadering. Deze zal komende woensdag 28 mei doorgaan om 19u.