Marc Degryse laat zich gaan en fileert Neerpede, Rik De Mil geeft Anderlecht raad

Anderlecht staat voor een turbulente zomermercato, met al transfers op til én spelers die twijfelen over een verlengd verblijf. Vooral de dossiers rond Leoni, Stroeykens en Verschaeren zorgen voor kopzorgen.

Anderlecht staat voor een zeer drukke zomermercato. Er werden al spelers aangetrokken, terwijl er ook een hoop kunnen vertrekken. Momenteel liggen er nog een aantal lastige dossiers op tafel.

Denk dan maar aan Theo Leoni, Mario Stroeykens en Yari Verschaeren, die voorlopig nog niet willen verlengen. Spelers die twijfels hebben in de kern hebben is nooit goed. Charleroi-coach Rik De Mil komt alvast met wat raad.

"Ik kan niet spreken over Anderlecht, maar toen ik toekwam bij Charleroi, wilde iedereen er ook weg", opende hij bij Het Laatste Nieuws. "Praat met die jongens."

"Zeg waar je naartoe wil én wat zij verkeerd doen. Maak afspraken. Zo creëer je iets. Zien ze het dan nog niet zitten? Oké, dan is het beter om afscheid te nemen", gaat De Mil verder. Marc Degryse neemt over en hekelt het aura dat rond Neerpede hangt. Hij vindt dat de jongeren daar veel te veel gepamperd worden.

"Al járen. (op dreef) Neerpede is heilig! Daar mogen we niets over zeggen. Iedereen die uit Neerpede komt, is fantastisch. Néén. Sorry. Echt niet. Noem ze allemaal maar op. De Dewaeles, Kanas en Amuzus. Allemaal jongens bij wie ik dacht: rustig!", klinkt het bij hem.