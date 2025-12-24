Julie Vanloo in de clinch met Club Brugge-supporter over Hans Vanaken

Julie Vanloo staat bekend als een van de meest trouwe BV-supporters van Club Brugge. Telkens ze in België is, probeert de Belgian Cat een wedstrijd mee te pikken in Jan Breydel. Toch kijkt ze nog altijd met verbazing terug op een incident in de tribune.

Vanloo, te gast in een eindejaarsreeks van Sporza waarin sporters terugblikken op 2025, gaf toe dat haar hart niet alleen voor basketbal klopt. Ze is al jaren een vurige Club-fan en heeft een bijzondere waardering voor Hans Vanaken. Net daarom kwam het hard aan wat ze ooit naast zich hoorde.

“Ik zat in Jan Breydel recht achter een supporter die de hele tijd zat te kakken op Hans”, vertelde ze openhartig. De man in kwestie trok zelfs zijn conclusies over Vanakens internationale carrière. “Hij zei dat hij begreep waarom Hans niet bij de Rode Duivels speelde of nooit in het buitenland was geraakt.”

Vanloo kon zich niet inhouden en sprak de supporter aan. “Ik tikte op die man zijn schouder en zei: als hij Club zou verlaten, zou hij geen clubliefde hebben. Maar wat zouden wij zijn zonder Hans? Neem hem weg en waar zouden wij staan?” Het moment kreeg nog een extra laag toen Vanaken even later scoorde. “Vijf minuten later maakte Hans de goal.”

Julie Vanloo begrijpt de kritiek van sommige fans op Vanaken niet

De supporter had haar bovendien verkeerd ingeschat. “Hij zei dat ik nooit naar het stadion kwam. Ik heb geantwoord dat ik al vijftien jaar een abonnement heb, maar in het buitenland werk.” Achteraf volgde excuses. “Hij stuurde me dat hij het niet doorhad, maar dat hij het wel had verpest.”



Voor Vanloo zit er een bredere les in het verhaal. “Hans is een clubicoon en Club heeft zoveel aan hem te danken. Toch zijn er mensen die vinden dat hij niet goed genoeg is.” Net dat inzicht hielp haar ook persoonlijk. “Die mensen zullen er altijd zijn. Zelfs bij Hans. Je kan niet iedereen tevreden stellen, en dat is eigenlijk oké.”

